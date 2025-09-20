Bakan Kacır, TEKNOFEST'te Demirören Medya Standını Ziyaret Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan Demirören Medya standını ziyaret etti. Burada konuşan Kacır, "Demirören Medya'ya çok teşekkür ediyorum. TEKNOFEST heyecanını tüm dünyaya birlikte duyuruyoruz. Bu stant alanında da medya teknolojilerinde gelinen son aşamayı kullanılan, yaygınlaşan son uygulamaları ziyaretçilerimizle buluşturuyorsunuz. Etkileyici bir stant olmuş" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün TEKNOFEST İstanbul'da yer alan Demirören Medya standını ziyaret etti. Ziyareti sırasında 'Her Dilden TEKNOFEST' uygulamasını deneyimleyen Kacır'ın Türkçe mesajı uygulama tarafından İtalyanca 'ya çevrildi. Uygulamayı çok beğendiğini belirten Bakan Kacır, projeyi geliştiren ekibe, uygulamayla ilgili teknik sorular yöneltti. Bakan Kacır yaptığı değerlendirmede, "Yapay zeka çok gelişti. Anlık tercümeler çok daha mümkün hale geldi. Önümüzdeki dönemde görünen o ki, yapay zeka hayatımızın her alanına daha fazla dokunacak" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYIMIZ 300 BİNİ GEÇTİ'

Ardından soruları yanıtlayan Kacır, " Türkiye'nin dört bir yanında elektrikli araç istasyonlarını hızla yaygınlaştırıyoruz. Hali hazırda 40 binden fazla halka açık şarj noktamız var. Elektrikli araç sayımız 300 bini geçti. Elektrikli araçlarımızın sayısı arttıkça Türkiye'nin tüm şehirlerinde elektrikli araç şarj sayılarını arttırmaya devam edeceğiz. Hali hazırda devam eden destek programımızla elektrikli araç şarj istasyonları kurulumunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak doğrudan destekliyoruz" dedi.

Kacır, "Demirören Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Hem TEKNOFEST heyecanını tüm dünyaya sizlerle birlikte duyuruyoruz. Bu stant alanında da medya teknolojilerinde gelinen son aşamayı kullanılan yaygınlaşan son uygulamaları ziyaretçilerimizle buluşturuyorsunuz. Etkileyici bir stant olmuş" diye konuştu.