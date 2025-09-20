Haberler

Bakan Kacır, TEKNOFEST'te Demirören Medya Standını Ziyaret Etti

Bakan Kacır, TEKNOFEST'te Demirören Medya Standını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te Demirören Medya standını ziyaret ederek, 'Her Dilden TEKNOFEST' uygulamasını deneyimledi ve Türkiye'de elektrikli araç sayısının 300 bini geçtiğini açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan Demirören Medya standını ziyaret etti. Burada konuşan Kacır, "Demirören Medya'ya çok teşekkür ediyorum. TEKNOFEST heyecanını tüm dünyaya birlikte duyuruyoruz. Bu stant alanında da medya teknolojilerinde gelinen son aşamayı kullanılan, yaygınlaşan son uygulamaları ziyaretçilerimizle buluşturuyorsunuz. Etkileyici bir stant olmuş" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün TEKNOFEST İstanbul'da yer alan Demirören Medya standını ziyaret etti. Ziyareti sırasında 'Her Dilden TEKNOFEST' uygulamasını deneyimleyen Kacır'ın Türkçe mesajı uygulama tarafından İtalyanca 'ya çevrildi. Uygulamayı çok beğendiğini belirten Bakan Kacır, projeyi geliştiren ekibe, uygulamayla ilgili teknik sorular yöneltti. Bakan Kacır yaptığı değerlendirmede, "Yapay zeka çok gelişti. Anlık tercümeler çok daha mümkün hale geldi. Önümüzdeki dönemde görünen o ki, yapay zeka hayatımızın her alanına daha fazla dokunacak" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYIMIZ 300 BİNİ GEÇTİ'

Ardından soruları yanıtlayan Kacır, " Türkiye'nin dört bir yanında elektrikli araç istasyonlarını hızla yaygınlaştırıyoruz. Hali hazırda 40 binden fazla halka açık şarj noktamız var. Elektrikli araç sayımız 300 bini geçti. Elektrikli araçlarımızın sayısı arttıkça Türkiye'nin tüm şehirlerinde elektrikli araç şarj sayılarını arttırmaya devam edeceğiz. Hali hazırda devam eden destek programımızla elektrikli araç şarj istasyonları kurulumunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak doğrudan destekliyoruz" dedi.

Kacır, "Demirören Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Hem TEKNOFEST heyecanını tüm dünyaya sizlerle birlikte duyuruyoruz. Bu stant alanında da medya teknolojilerinde gelinen son aşamayı kullanılan yaygınlaşan son uygulamaları ziyaretçilerimizle buluşturuyorsunuz. Etkileyici bir stant olmuş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran açıklamalarda bulunuyor

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a olay sözler
İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu

Hastalara vajinal yoldan ilaç verip binlerce erken doğuma sebep oldu
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı

Öğrenci yurdundaki skandala imza atanlar için gereken yapıldı
Ali Koç'un zor anları: Yüzlerce kişi gözünün içine baka baka 'Sadettin Saran' tezahüratı yaptı

Tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Koca Ali Koç'un düştüğü hale bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title