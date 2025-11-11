Bakan Kacır, Kocaeli'de "Bilimpark ve Milli Teknoloji Atölyesi" açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir yılda yapılan Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısı son 23 yılda 9 binden 52 bine yükseldi. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22. sıradan 14. sıraya çıktık. Ülkemizde uluslararası işbirlikli yayın sayısını 9 kat artırdık." dedi.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli Üniversitesi Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi" açılış töreninde konuşan Kacır, sanayi kenti Kocaeli'de üniversite-sanayi işbirliğini daha da perçinleyecek, nitelikli araştırmayı ve girişimciliği aynı çatı altında buluşturacak projenin üniversiteye, şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Kacır ayrıca, Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı bina ile 8 Kasım'da Dilovası ilçesinde yangın çıkan kozmetik fabrikasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda bilimi ve teknolojiyi kalkınma anlayışlarının ana ekseni haline getirdiklerini vurgulayan Kacır, "Bu vizyonun en güçlü dayanağı, hiç şüphesiz üniversitelerimizdir. Geçmişte bilimsel üretim bakımından oldukça kısıtlı imkanlara sahip bir ülkeyken, sayılarını 76'dan 208'e çıkardığımız üniversitelerimizle bilimsel araştırma ve eğitim kapasitemizi yükselttik." diye konuştu.

"Yerli patent tescil sayısını ise 73'ten 3 bin 390'a çıkardık"

Kacır, üniversite sayısının yanı sıra bilimsel bilgi üretme yetkinliğini de katladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bir yılda yapılan Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısı son 23 yılda 9 binden 52 bine yükseldi. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22. sıradan 14. sıraya çıktık. Ülkemizde uluslararası işbirlikli yayın sayısını 9 kat artırdık. Araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız için sunduğumuz desteklerin çıktısı bilimsel çalışmalar, fikri mülkiyet kapasitemizde muazzam bir ilerlemeyi beraberinde getirdi.

Son 23 yıl içinde yıllık yerli patent başvuru sayımızı 414'ten 10 bin 186'ya, yerli patent tescil sayımızı ise 73'ten 3 bin 390'a yükselttik. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için eğitimden nitelikli insan kaynağına, araştırma altyapısından girişimcilik ve ticarileşmeye zincirin her halkasında, üniversitelerimizin rolünü perçinleyecek kararlı ve sonuç odaklı adımlar attık."

"Sektör Kampüste" programıyla üniversite öğrencilerine, sektör profesyonellerince sahadan güncel içeriklerle hazırlanan zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sunduklarını anlatan Kacır, "Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı"yla da dünyanın dört bir yanından seçkin bilim insanlarının araştırmalarını Türkiye'de sürdürmesinin önünü açtıklarını, bu sayede ülkeye gelen 261 nitelikli bilim insanının projelerinde, çoğunluğu doktora ve yüksek lisans öğrencisi 1500'e yakın bursiyerin görev aldığını kaydetti.

Bakan Kacır, üniversitelerle özel sektör arasındaki bilgi köprüsünü kuvvetlendirmek üzere teknoparkların sayısını 2'den 113'e yükselttiklerine işaret ederek, "Eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, kuantum gibi stratejik alanlarda kurduğumuz 20 yüksek teknoloji platformu, AR-GE faaliyetlerinin ticarileşmesine öncülük ediyor. 6550 sayılı Kanun kapsamında bugüne dek 7,2 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı, biyotıp ve genom, nano malzemeler, MEMS, astrofizik, güneş enerjisi, raylı sistemler ve finans teknolojilerinde nitelikli araştırmalar sürdürüyor." şeklinde konuştu.

"Milli Teknoloji Hamlesi'ni mümkün kılacak esas gücümüz gençlerimizdir"

Kocaeli'nin de yüksek araştırma yetkinliğine sahip 3 üniversitesiyle Türkiye'nin araştırma ve bilim yolculuğuna güç kattığını, mevcut üretim kapasitesiyle özellikle otomotiv, metal ve kimya sanayisine istikamet çizdiğini aktaran Kacır, kentin, 141 AR-GE ve 15 Tasarım Merkezi ile 5 teknoparkla üniversite-sanayi işbirliğinin en başarılı örneklerine ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Kacır, şehrin sanayi ve teknoloji gücünü Kocaeli Üniversitesinin köklü akademik birikimiyle daha sıkı uyum içine alan yeni bir adımı atarak Kocaeli Üniversitesi Bilimpark'ın açılışını gerçekleştirdiklerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"3 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu yeni nesil araştırma üssü araştırmacılarımıza, girişimcilerimize ve öğrencilerimize sadece bir bina değil, aynı zamanda bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini inşa etme fırsatını sunuyor. Merkezi Laboratuvardan Proje Destek Ofisine, AR-GE Koordinatörlüğünden Bilim İletişimi Ofisine, Patent ve Kurumsal Veri ofislerinden ortak çalışma alanlarına kadar merkez bünyesinde yer alacak farklı birimler, daha etkili yayın, daha rekabetçi ürün ve daha yüksek katma değer hedefimize hizmet edecek.

'Ön Kuluçka Merkezi', gençlerimizin hayallerini şirketlere, projeleri ihracata dönüştürecek bir kalkış pisti olacak. 'Mucit Kamp' gibi programlar ise çocuklarımızın bilimi erken yaşta tanımasına, merak ve keşif duygularının gelişmesine imkan tanıyacak. Bilimpark'ı bizler için kıymetli ve önemli kılan bir diğer husus da bünyesinde yer alacak Milli Teknoloji Atölyemiz. Biliyoruz ki, Milli Teknoloji Hamlesi'ni mümkün kılacak esas gücümüz gençlerimiz. Bu anlayışla, son dönemde gençlerimizin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında önlerini açacak pek çok adım attık."

"Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ndeki yazılım, robotik, yapay zeka, elektronik ve tasarım gibi alanlarda uygulamalı eğitimlerle geleceğin teknoloji üreten bireylerini yetiştirdiklerinin altını çizen Kacır, TEKNOFEST'lerle, TÜBİTAK burs ve yarışma programlarıyla öğrencilerin araştırma yapma kültürünü desteklediklerini, girişimcilik destekleriyle de gençlerin yenilikçi fikirlerini ticarileşebilir iş modellerine dönüştürmelerine fırsat sunduklarını anlattı.

"Bilimpark, bilim, teknoloji ve inovasyonda Kocaeli'nin marka değerini ileriye taşıyacak"

Geçen yıl üniversiteler ve bilim merkezleri bünyesinde "Milli Teknoloji Atölyeleri" kurmak üzere ilk çağrıya çıktıkları, ilk etapta 50 atölyenin kurulumunu başlattıkları bilgisini veren Kacır, "Bunlardan biri de TÜBİTAK'ın 3 yıllık dönemde 30 milyon lira desteğiyle Bilimpark bünyesinde hayata geçirilen Kocaeli Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'dir. Burada gençlerimiz, tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere kadar birçok alanda, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duyacakları altyapı ve ekipmanlara erişebilecek. Bu süreci danışmanlık ve eğitim programlarıyla destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kacır, Bilimpark'ın, bilim, teknoloji ve inovasyonda Kocaeli'nin marka değerini daha yükseğe taşıyacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizin nitelikli insan kaynağı havuzunu genişletmeyi sürdüreceğiz. Üniversite öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha aktif katılımını sağlamak üzere başlattığımız 'Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı' da attığımız bir başka adım. Önümüzdeki dönemde, yapay zeka, sağlık, kuantum teknolojileri, uzay, nükleer, çip ve yarı iletkenler gibi yüksek teknoloji alanlarında üniversitelerimizde gerçekleştirilecek çalışmaların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak platformları hayata geçireceğiz. Kritik alanlarda araştırmaların sanayiye entegrasyonunu hızlandırırken, büyük bilimsel atılımlara ve mühendislik yeniliklerine dayanan derin teknoloji girişimciliğini daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Derin teknoloji alanındaki patentlerin ticarileştirilmesine yönelik yeni uygulamaları devreye alacağız."

Programda, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da birer konuşma yaptı.

Cantürk ve Büyükakın, konuşmalarında TEKNOFEST'i Kocaeli'de düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kampüs yerleşkesi içerisinde yer alan merkezin açılış kurdelesini dualar eşliğinde kesti. Daha sonra Bakan Kacır ve beraberindekiler, merkezi gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.