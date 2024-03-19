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Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'yi teknoloji üreten bir ülke haline getireceğiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda teknoloji geliştiren ve üreten Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda teknoloji geliştiren ve üreten Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı ile Avrupa Birliği desteğiyle Ege Teknopark tarafından yürütülen "Ege D-Tech Projesi" kapsamında kurulan Ege Derin Teknoloji Fabrikası, Ege Üniversitesi yerleşkesi içinde hizmete açıldı.

Bakan Kacır, fabrikanın açılış töreninde, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda kritik teknolojilerin milli olarak geliştirmesini hedeflediklerini belirtti.

Savunma sanayisinde karşılaştıkları pek çok engele, gizli ve açık ambargolara rağmen yenilikçi teknolojilere odaklanarak Türkiye'yi insansız hava aracı üretiminde dünyada liderliğe taşıdıklarını dile getiren Kacır, 5'inci nesil savaş uçağını göklerle buluşturduklarını, savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerli üretimin payını yüzde 80'lere taşıdıklarını aktardı.

Turcorn 100 Programı ile erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin küresel pazarlara açılmasına rehberlik ettiklerini anlatan Kacır, "Avrupa'nın en büyük derin teknoloji fonu ve dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi olan NATO İnovasyon Fonu'na dahil olduk. Hedefimiz 2030 yılına kadar araştırma ve inovasyon altyapımızdan yeni girişimlerin yeşermesini destekleyerek ülkemizden 100 Turcorn, 100 bin teknoloji girişiminin çıkmasını sağlamak. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda teknoloji geliştiren ve üreten Türkiye'yi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin geleceğine ışık tutacak"

Kacır, derin teknoloji girişimlerinin başarısı için üniversitelerin akademik potansiyeli, insan kaynağı ve altyapısını girişimcilik kültürüyle buluşturma ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmenin önemli olduğunu aktardı.

Ege Üniversitesi bünyesinde açılan Ege Derin Teknoloji Fabrikasının 6,5 milyon avro bütçeyle hayata geçtiğini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Derin teknolojilerde özelleşmiş girişimcilik merkezleri, firmaların teknoloji geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları fiziki ve teknik altyapıyı sunmanın yanında mentörlük, ağ oluşturma ve finansman gibi kritik imkanlara erişim sağlayarak, bu girişimlerin ticari başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Bu merkezler, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve hızla pazar dinamiklerine uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Böylece derin teknoloji projelerinin sürdürülebilir büyümesini ve uzun vadeli başarısını bu merkezler destekliyor.

İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu merkezde filizlenecek girişimler, işbirlikleri, ortaklıklar ve projeler, ülkemizin geleceğine ışık tutacak, yeni ufuklar açacak ve Türkiye girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücüne güç katacak. Burası İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak."

İzmir Valisi Süleyman Elban ise kentin bilişim ve teknoloji şehir olması için hem üniversitelerin hem de özel sektörün önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise açılışı yapılan teknoloji fabrikasının EÜ'ye teknoloji anlamında ivme kazandıracağını anlattı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitelerine verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır girişimcilerle Ege Derin Teknoloji Fabrikası'nın açılışını yaptı.

Bakan Kacır, daha sonra İZQ İnovasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, sanayi ve ticaret odası ile ticaret borsası yetkili kurulları ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Girişimcilere fikirlerini prototipe dönüştürme imkanı

"Donanım ve Prototipleme Laboratuvarı" ve "Yaşam Bilimleri Laboratuvarı" çatısı altında çok sayıda gelişmiş 3D yazıcı, test ve ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Ege Derin Teknoloji Fabrikası'ndan iş fikri olan akademisyenler, öğrenciler, start-up girişimleri ve KOBİ'ler başta olmak üzere tüm girişimciler yararlanabiliyor.

Fikir, tasarım ve projelerin hızla prototipe dönüştürülmesi ve seri üretime geçilmesinin hedeflendiği fabrikada girişimcilere ölçeklerini büyütmeleri, seri üretime geçmeleri ve uluslararası pazarda büyümeleri için eğitim ve mentörlük desteği de sunulacak.

Kaynak: AA / Teknoloji

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