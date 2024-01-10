Bakan Kacır'dan Türkiye'nin sanayi ve teknoloji durumu hakkında açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün, Türkiye sanayisine ve teknolojisine dair pek çok açıklama yaptı. Açıklamasında Togg'un tanıttığı Sedan modelinden Teknopark'a, ihracattan insansız hava araçlarına kadar çeşitli konulara yer verdi. İşte Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları hakkında bilgiler!

Bakan Kacır'dan açıklamalar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayisinden teknolojisine birçok konuda açıklama yaptı. Açıklamalarının başında ise Türkiye sanayisinin tüm ülkelere rekabetçi şekilde ihracat yapabilecek güçte olduğunu da belirtti.

Bunun için de şu sözleri kullandı: "Özellikle son beş yılda milli gelirimiz içerisinde hem toplam sanayinin hem imalat sanayinin payının yükseldiğini gözlemliyoruz. Tabii bizim için en gerek düşük, orta düşük, gerek orta yüksek, yüksek teknolojide 13 yıl boyunca pandemi dönemindeki 1-2 ay hariç neredeyse aralıksız bir yükseliş trendi var."

Togg T10X ile Togg T10F arasındaki farklar neler?

Öte yandan Bakan Kacır, Togg'a dair açıklamalar da yaptı. "(…) Mayıs 2023'ten itibaren Togg yollara çıkmayı başardı. Bir ön satış gerçekleştirdi Togg ve 177 bin talep aldı. İlk yıl 20 bin aracı teslim etmeyi hedeflediğini duyurdular, aslında ilk 8 ay demeliyiz. Çünkü teslimatlar mayıs ayında başladı ve yıl sonu itibariyle 19 bin 589 araç yollar çıktı. (…)"

Bunların yanı sıra Togg'un tanıttığı Sedan modeli hakkında da önemli detaylara yer verdi. Açıklamasında Togg Sedan'ın 2025'te satışa sunulacağını belirtti. "(…) Togg Türkiye'de elektrikli araçlarda pazar lideri oldu. Ayrıca ilk modeli olan T10X'in, yani C-SUV'nin kendi sınıfında lider olmasını sağladı. Hedef, 2025'te bu yeni modelin de satışa sunulması. (…)"

Bakan'ın yer verdiği bir diğer konu ise yatırımlar oldu. Bakan Kacır, bakanlık olarak KOBİ'lerin yatırım süreçlerinde desteklendiğini belirtti. Ayrıca son üç yıldır uygulanan uygulamalarla Türkiye'de teknoloji girişimciliğini finanse etmeye yönelik adımlar attıklarını da ekledi. Öte yandan Türkiye'nin her yerini kapsayan 26 kalkınma ajansı ve GAP-DOKAP-DAP ve KOP bölge kalkınma idarelerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Teknoloji ve Sanayi Bakanı'nın değindiği bir diğer konu da insansız hava araçları oldu. Bakan, insansız hava araçlarında Türkiye'nin birinci olduğunu belirtti. Bununla birlikte ihracatta otomotiv sektörünün yine birinci olduğunu ekledi. Bu sektörde 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan, savunma sanayi alanında ise 2002 yılında 250 milyon dolar ihracat yaparken geçtiğimiz yıl savunma sanayi ihracatının 5,5 milyar dolar düzeyine çıktığını söyledi. Savunma ve havacılık cirosunun ise 1 milyar dolardan 12 milyar doların üzerine yükselttiklerini belirtti.

Bunların yanı sıra Bakan'ın açıklamalarında AR-GE ve İnovasyon ekosistemine de yer verdi. Şu anda 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi olduğunu belirten Bakan, bu merkezlerin bugüne kadar 70 binden fazla Ar-Ge projesini tamamladıklarını belirtiyor. Bir diğer konu ise Teknopark sayılarının artışı oldu. Bugün 60'dan fazla şehrimizde Teknopark sayısının 101'e yükseltildiğini ifade etti.

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