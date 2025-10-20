Bakan Kacır: ARF Süper Bilgisayarı ile Bilimsel İnovasyonu Destekliyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "ARF süper bilgisayarı ile büyüyen TRUBA (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı) ve AB MareNostrum 5 Konsorsiyumu aracılığıyla erişim sağladığımız süper bilgisayar kapasitesi sayesinde, hesaplama gücümüzü artırarak bilim ve mühendislik alanında yenilikçi projelere ivme kazandırıyoruz" dedi.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Yapay zeka ve büyük veri projelerinin en önemli altyapı bileşeni veri merkezleri ve süper bilgisayarlar. ARF süper bilgisayarı ile büyüyen TRUBA (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı) ve AB MareNostrum 5 Konsorsiyumu aracılığıyla erişim sağladığımız süper bilgisayar kapasitesi sayesinde, hesaplama gücümüzü artırarak bilim ve mühendislik alanında yenilikçi projelere ivme kazandırıyoruz. TRUBA-ARF, 80.000+ işlemci çekirdeği, 504 GPU ve 14 Petabyte veri depolama kapasitesiyle yapay zeka, hesaplamalı bilimler, iklim modelleme ve malzeme simülasyonları gibi stratejik öneme sahip alanlarda araştırmacılara güçlü bir platform sunuyor. MareNostrum 5 altyapısı kapsamında ülkemize tahsis edilen 70.000+ işlemci çekirdeği ve 446 GPU kapasitesiyle, Barselona'daki sistemin yüksek başarımlı hesaplama gücünden yararlanıyoruz. Oluşturulan bu entegre altyapı sayesinde, Ar-Ge çalışmalarına hız katıyoruz. Üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve özel sektörümüzün erişimine açık bu kritik altyapılar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretme kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor" ifadelerini kullandı.