Bakan Fidan TEKNOFEST'te ziyaret etti

Bakan Fidan'dan TEKNOFEST'te ziyaret

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali alanını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Fidan, TEKNOFEST alanında yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerini inceledi. Projeler hakkında bilgi alan Fidan'a ziyareti esnasında BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün eşlik etti.