Baidu, yapay zeka sohbet robotu ERNIE Bot'u halkın kullanımına açtı

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in çevrimiçi arama devi Baidu, yapay zeka sohbet robotu ERNIE Bot'u Perşembe günü halkın kullanımına açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hizmete çeşitli uygulama mağazalarından ve kendi resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek. Baidu, ERNIE Bot'un yanı sıra üretken yapay zekanın kabiliyetlerinden faydalanan yeni bir yapay zeka temelli uygulamalar paketini de piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Baidu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robin Li, ERNIE Bot'un milyonlarca internet kullanıcısının erişimine açılmasıyla, Baidu'nun gerçek dünyadaki insanlardan devasa büyüklükte değerli geri bildirimler toplayacağını söyledi.

Li, bunun sadece Baidu'nun temel modelini geliştirmeye yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda ERNIE Bot'un daha hızlı geliştirilmesini sağlayarak üstün bir kullanıcı deneyimi yaratacağını belirtti.

ERNIE Bot ve ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotları, internette mevcut olan devasa boyuttaki veriler kullanılarak, doğal dille sorulan soru ve isteklere insan benzeri yanıtlar üretmek amacıyla eğitiliyor.

ERNIE Bot, Baidu'nun ilk olarak 2019 yılında tanıtılan ERNIE temel modeli üzerine inşa edildi. Şirketin verdiği bilgilere göre Baidu son on yıllık dönemde araştırma ve geliştirmeye 140 milyar yuanın (yaklaşık 19,5 milyar ABD doları) üzerinde yatırım yaptı.