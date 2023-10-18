Çin'in Google'ı olarak bilinen Baidu, Ernie 4.0 isimli sohbet botunu tanıttı. Ernie 4.0, bir kişiyi koca bir takıma dönüştürebilen özelliklere sahip ve yapay zeka yeteneklerinde önemli bir dönüm noktası yaratıyor. Yeni model, resim ve video gibi farklı içerik türlerini oluşturma yeteneğine de sahip.

Baidu, Ernie 4.0 ile yapay zeka dünyasında önemli bir adım attı

Yapay zeka dünyasında işler kızışmaya devam ediyor. Çin'in Google'ı olarak bilinen Baidu, Ernie isimli sohbet botunda önemli değişiklikler yaptığını açıkladı. Bir kişiyi koca bir takıma dönüştürdüğü iddia edilen Ernie 4.0 botu ile yeni bir sayfa açılacak.

Ernie 4.0 ile tüm takımını işini bir kişi yapabilir

olan Baidu World 2023'te gerçekleşen lansman kapsamında GPT-4 dil modeline rakip olarak geliştirilen Ernie 4.0 tanıtıldı. Geçtiğimiz Eylül ayındaki beta lansmanından bu yana yüzde 30 oranında genel performans artışı yaşadı.

Bu performans artışının; anlama, üretme, akıl yürütme ve ezberleme gibi temel yapay zeka yeteneklerinde önemli dönüm noktası yaratacağı aktarıldı. Konuyla ilgili olarak test sorguları gerçekleştiren Baidu CEO'su Robin Li, karmaşık sorguları anlayabilmesiyle merak uyandırdı.

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Yeni modelin, ChatGPT'den farklı olarak, resim ve video gibi farklı içerik türleri de oluşturma yeteneğine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Yanıtlarını gerçek zamanlı olarak değiştirebilen Ernie 4.0; çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalara da güç verecek.

Kullanılacak araçlar arasında Canva'nın rakibi Qingduo gibi uygulamalar da bulunuyor. Baidu; arama, sağlık analitiği, işyeri araçları, haritalar ve bulut depolama alanlarında kullanılabileceğinin altını çizdi. Örneğin, Baidu Search sorularına etkileşimli yanıtlar verirken, Baidu asistanı YunYiduo ise sesli şekilde dosyaları özetleyebiliyor.

Baidu CTO'su Haifeng Wang, Ernie 4.0'ın hala test aşamasında olduğunu belirtti. Ancak bu lansmanla şirket, Çin dışındaki rakiplerine de gözdağı vermiş durumda.