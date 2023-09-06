Bağımsız oyun Stray'in animasyon filmi hazırlanıyor

The Game Awards'ta 2022'nin en başarılı bağımsız oyunu olarak gösterilen kedi macerası Stray, beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. Oyunun geliştirici şirketi, Stray'i temel alan bir animasyon filmi hazırlamayı planladığını duyurdu.

The Game Awards'ta 2022'nin en başarılı bağımsız oyunu olarak gösterilen kedi macerası Stray, beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. Oyunun geliştirici şirketi, Stray'i temel alan bir animasyon filmi hazırlamayı planladığını duyurdu.

Stray animasyon filmi ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında çıkış yapan Cyberpunk temalı Stray, yeni bir animasyon filmiyle yeniden gündemde. Annapurna Animation, popüler video oyununu beyaz perdeye aktarma planlarını dile getirdi. Filmde, kedi ve oyun boyunca kendisine eşlik eden B-12 robot başrolde olacak.

Annapurna Animation yöneticisi Robert Baird tarafından onaylanan film, kedinin ve B-12'nin başından geçen eğlenceli olayları ele alacak. Hatta Baird'in açıklamasına göre, şimdiye kadarki en iyi "hopepunk film" olacak. Bilmeyenler için hopepunk terimi, "bir direniş biçimi olarak iyimserlik" anlamına geliyor.

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Baird filmin aktif olarak geliştirilmekte olduğunu doğruladı, ancak ekiple ilgili ayrıntılar henüz gizli tutuluyor. Bu, animasyon filminin henüz erken aşamalarında olduğunu da gösterir nitelikte. 2024'e kadar çıkmasının mümkün olmadığı düşünülüyor.

Annapurna'nın daha önce Netflix'te gösterilen Nimona animasyon filmiyle bir hayli başarılı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Stray filminin sinemada mı yoksa Netflix gibi bir dijital platformda mı sunulacağı ise belirsiz.

Robert Baird ayrıca daha fazla oyunu animasyon projesi olarak değerlendirmek istediklerini söyledi. Yayıncının kataloğunda 12 Minutes, Outer Wilds ve Kentucky Route Zero gibi beğenilen yapımlar bulunuyor.

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