BAE, Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyaladı! Hangisi daha iyi?

Geçtiğimiz yıl 20 adet Bayraktar TB2 satın alan ve 100 adet daha alacağını söyleyen BAE, hava aracını kopyalamayı seçti.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Baykar'dan Bayraktar TB2 SİHA almak için harekete geçti. İlk etapta ülke yetkilileri 20 adet aldıklarını açıkladı. Daha sonra anlaşmanın 120 adete genişletileceği söylendi. Fakat bu plan kısa sürede bozulabilir. Zira Bayraktar TB2'nin kopyasını yaptığı ortaya çıktı.

BAE için üretilen Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimi başladı!

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar BAE dahil 30'dan fazla ülkeye satıldı. Bu hava araçlarının giderek popülerleşmesinin en büyük nedeni ise maliyet etkin tasarımı ve içerisinde bulunan gelişmiş teknolojiler.

Ayrıca Türkiye'nin sınır içi ve dışı operasyonları başta olmak üzere Libya, Azerbaycan ve Ukrayna tarafından savaşlarda etkin şekilde kullanıldı. Bu da beraberinde bir bilgi birikimi ve eldeki ürünü mükemmelleştirme fırsatı tanıdı.

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Dolayısıyla donanım, tasarım ve yazılım anlamında kopyası yapılsa dahi aynı ürünü ortaya koymak oldukça zor olacaktır. Fakat yine de BAE şirketi olan Halcon, Reach-S isimli Bayraktar TB2 kopyası bir SİHA yaparak askeri etkinliklerde boy gösterdi. Biz de bu iki hava aracının detaylı özelliklerini sizler için bir araya getirdik.