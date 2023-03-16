BAE, Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyaladı! Hangisi daha iyi?
Teknoloji Haberleri
Geçtiğimiz yıl 20 adet Bayraktar TB2 satın alan ve 100 adet daha alacağını söyleyen BAE, hava aracını kopyalamayı seçti.
Geçtiğimiz yılın eylül ayında BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Baykar'dan Bayraktar TB2 SİHA almak için harekete geçti. İlk etapta ülke yetkilileri 20 adet aldıklarını açıkladı. Daha sonra anlaşmanın 120 adete genişletileceği söylendi. Fakat bu plan kısa sürede bozulabilir. Zira Bayraktar TB2'nin kopyasını yaptığı ortaya çıktı.
BAE için üretilen Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimi başladı!
Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar BAE dahil 30'dan fazla ülkeye satıldı. Bu hava araçlarının giderek popülerleşmesinin en büyük nedeni ise maliyet etkin tasarımı ve içerisinde bulunan gelişmiş teknolojiler.
Ayrıca Türkiye'nin sınır içi ve dışı operasyonları başta olmak üzere Libya, Azerbaycan ve Ukrayna tarafından savaşlarda etkin şekilde kullanıldı. Bu da beraberinde bir bilgi birikimi ve eldeki ürünü mükemmelleştirme fırsatı tanıdı.
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Dolayısıyla donanım, tasarım ve yazılım anlamında kopyası yapılsa dahi aynı ürünü ortaya koymak oldukça zor olacaktır. Fakat yine de BAE şirketi olan Halcon, Reach-S isimli Bayraktar TB2 kopyası bir SİHA yaparak askeri etkinliklerde boy gösterdi. Biz de bu iki hava aracının detaylı özelliklerini sizler için bir araya getirdik.
Uydu kontrolü ile sınırsız200 km –Operasyonel irtifa Maksimum irtifa18 bin feet 25 bin feet19 bin feet –Seyir hızı Maksimum hız70 knot 120 knot70 knot 100 knotFaydalı yük kapasitesi150 kg120 kgFaydalı yük Mühimmatlar4 adet lazer güdümlü akıllı mühimmat4 adet –Yakıt kapasitesi Yakıt tipi300 Litre Benzin– –Kalkış ve inişOtomatikOtomatikMaksimum kalkış ağırlığı700 kg640 kgHavada kalış süresi27 saat 24 saatKanat açıklığı12 metre12 metreYükseklik2.2 metre*Uzunluk6.5 metre5.5 metreMotor gücü105 HP110 HP Not: İhraç edilen araçlar ile TSK kullanımında olanlar arasında yazılım ve donanım farkları bulunabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
ÖzelliklerBayraktar TB2Reach-SHaberleşme menzili<300 km
Birleşik Arap Emirlikleri Maksimum SİHA Teknoloji Haberler
Uydu kontrolü ile sınırsız200 km
–Operasyonel irtifa
Maksimum irtifa18 bin feet 25 bin feet19 bin feet
–Seyir hızı
Maksimum hız70 knot
120 knot70 knot
100 knotFaydalı yük kapasitesi150 kg120 kgFaydalı yük
Mühimmatlar4 adet lazer güdümlü akıllı mühimmat4 adet
–Yakıt kapasitesi Yakıt tipi300 Litre Benzin–
–Kalkış ve inişOtomatikOtomatikMaksimum kalkış ağırlığı700 kg640 kgHavada kalış süresi27 saat 24 saatKanat açıklığı12 metre12 metreYükseklik2.2 metre*Uzunluk6.5 metre5.5 metreMotor gücü105 HP110 HP
Not: İhraç edilen araçlar ile TSK kullanımında olanlar arasında yazılım ve donanım farkları bulunabilir.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!