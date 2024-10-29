Babasının kucağındaki çocuğa tüm kalabalık eşlik etti! Anıtkabir'de gururlandıran anlar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için babasıyla Anıtkabir'e gelen küçük çocuk, babasının kucağında Andımız'ı okudu. Küçük çocuğa, kalabalıktakiler eşlik ederken, o anlar kameralara yansıdı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için babasıyla Anıtkabir'e gelen küçük çocuk, babasının kucağında Andımız'ı okudu. Küçük çocuğa, kalabalıktakiler eşlik ederken, o anlar kameralara yansıdı.
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