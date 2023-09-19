Azerbaycan TikTok'u Yasakladı

Azerbaycan, TikTok üzerinden görüntü paylaşılmasını engellemek amacıyla erişim kısıtlaması getirdi. TikTok, İrlanda ve Türkiye'de de cezalara maruz kaldı.

Kısa bir süre içinde dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi konumuna ulaşan TikTok, dünyanın birçok yerinde aktif bir şekilde kullanılıyor. Ancak platform, birçok açıdan tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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Azerbaycan son günlerde askeri anlamda hareketli günler geçiriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan provokasyonlarını durdurmak amacıyla Karabağ'da antiterör operasyonu düzenliyor. Bu operasyonun bir parçası olarak bazı kararlar alındı.

Azerbaycan, TikTok üzerinden görüntü paylaşılmasını engellemek amacıyla erişim kısıtlaması getirildi. Platformun tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da önemli bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Öte yandan yapılan açıklamada durumun geçici olduğu belirtildi. Ancak net bir tarih verilmedi.

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Şu sıralar TikTok platformunun tek sorunu bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde İrlandalı düzenleyiciler, özellikle çocuklar kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok platformuna 345 milyon euro ceza kesti. Bu karar, platformun bugüne kadar yediği en büyük ceza olarak kayıtlara geçiyor.

Öte yandan platform, ülkemizde de benzer bir incelemenin ardından ceza yemişti. Geçtiğimiz mart ayında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya platformu TikTok platformuna 1 milyon 750 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. Kararın nedeni olarak ise 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin edilmemesi gösteriliyor.

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