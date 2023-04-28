Ay'da yaşam için en büyük sorun aşıldı: Ay kirinden oksijen üretildi!

Uzay insanlığın yüzyıllardır ilgi odağında olan bir bilinmezlik gezegeni olarak tanımlanıyor. Amerika ve Rusya gibi ülkeler Ay'a sayısız kez gitti. Yanlarında birçok test kitleri de götüren araştırmacılar Ay'da bir yaşam belirtisi arayarak insanlık için Ay'ı yeni bir Dünya haline getirmek istedi. Ancak bununla ilgili çeşitli zorluklar var. Bunlardan biri de oksijen. Son çıkan haberlere göreyse oksijen sorunu çözülmüş gibi gözüküyor. İşte Ay kirinden oksijen üretimi ile ilgili detaylar…

Nasa Ay kirinden oksijen üretti!

Ay'da oksijen üretmeye yönelik çığır açan bir adımla Nasa, Ay ortamına benzer koşullara sahip "kirli" olarak adlandırılan bir odada simüle edilmiş ay toprağından oksijen çıkardı. NASA Salı günü yaptığı açıklamada, NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde yakın zamanda yapılan bir test sırasında bilim adamlarının topraktan vakum ortamında ilk kez oksijen üretebildiklerini duyurdu.

Ay'daki toprak, Güneş'ten gelen radyasyon sayesinde oksijen üretme potansiyeli taşıyan bileşikler içeriyor. Bunu test etmek için NASA'nın Karbotermal İndirgeme Gösterisinden (CaRD) bilim adamlarından oluşan bir ekip, Ay'ın yüzeyini kaplayan malzemeyi simüle etmek için ince taneli toprak üretti.

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NASA, bir güneş enerjisi yoğunlaştırıcısından (büyüteçlere benzer) gelen ısıyı simüle eden yüksek güçlü bir lazer kullandı ve daha sonra ay toprağı simülasyonunu eritti. Toprak ısıtıldıktan sonra bilim adamları, Ay'da su aranmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir cihaz olan Ay İşlemlerini Gözlemleyen Kütle Spektrometresini (MSolo) kullanarak karbonmonoksiti tespit etti.

Son testse Ay'da bulunanlara benzer koşulları yeniden yaratan Kirli Termal Vakum Odası olarak bilinen, 15 fit genişliğindeki özel bir küresel oda içinde gerçekleştirildi. NASA kıdemli mühendisi ve CaRD proje yöneticisi Aaron Paz şunları söyledi: "Bu teknoloji, Ay yüzeyinde her yıl kendi ağırlığının birkaç katı oksijen üretme potansiyeline sahip, bu da sürdürülebilir bir insan varlığını ve Ay ekonomisini mümkün kılacak."

NASA'ya göre toprağı ısıtma ve oksijeni çıkarma işlemi, Dünya'da güneş panelleri ve çelik gibi öğeler oluşturmak adına karbonmonoksit veya karbondioksit üretmek için yüksek sıcaklıklar kullanan bir cihaz olan bir karbotermal reaktörün içinde gerçekleşti. Ayrıca bu test ile birlikte reaktör Ay benzeri oda içinde ilk kez kullanıldı ve aslında reaktör Ay ortamında çalışabileceğini de kanıtladı.

NASA ve diğer uzay ajansları, Dünya uydusunun yüzeyinde ve çevresinde sürdürülebilir bir varlık oluşturmaya çalışırken, Ay'da oksijen yaratmak, geleceğin astronotları için Ay yaşam alanlarını desteklemeye yardımcı olabilir. Tabii bu ilerleyen süreçlerde kurulması planan Ay kolonosi projesine de yardımcı olacak.

Peki siz Ay kiri ile oksijen üretimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!