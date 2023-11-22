Avustralya, Pasifik Adası ülkelerine siber tehditlere karşı uzman ekipler gönderecek

Avustralya, suç örgütleri ve düşman devletlerin giderek artan siber tehditlerine karşı Pasifik Adası ülkelerine uzmanlardan oluşan gezici ekipler göndereceğini duyurdu. Ülkenin İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, planın güvenli teknoloji ve koordinasyon önlemlerini içerdiğini belirtti.

Avustralya, Pasifik Adası ülkelerine, "suç örgütleri ve düşman devletlerin giderek artan siber tehditlerine karşı" uzmanlardan oluşan gezici ekipler göndereceğini bildirdi.

ABC News'un haberine göre, Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, ülkeye ve Pasifik bölgesine yönelik artan siber saldırı tehdidi karşısında hazırladıkları planı açıkladı.

O'Neil, planın, güvenli teknoloji ve koordinasyon önlemlerini, kritik altyapı esnekliği ile ulusal ve küresel ağlarını içerdiğini bildirdi.

Önlerinde siber tehdidinin yanı sıra "siber fırsatın" da bulunduğunu ifade eden O'Neil, "İşler daha kötüye gidiyor ve artan tehditlerle karşı karşıyayız." dedi.

O'Neil, yeni planın 2025'e kadar siber suçlardan korunma konusunda özel ve kamu sektörlerinin daha iyi koordine edilmesine, ulusal ekonominin başlıca sektörleri arasında daha işbirlikçi yaklaşım geliştirilmesine özellikle dikkat edileceğini belirterek, bu kapsamda siber konusunda uzmanlardan oluşan gezici ekipler kurulacağını kaydetti.

Hükümet, plan kapsamında söz konusu ekipler için 26 milyon dolar harcayacak. Kurulacak ekipler, suç örgütleri ile düşman devletler tarafından oluşturulan ve giderek artan siber tehditlerle başa çıkmalarına yardımcı olmak için Pasifik bölgesindeki ülkelere de gönderilecek.

Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts, ABC News'a verdiği demeçte, siber saldırıların Pasifik'te ulusal güvenliğe yönelik "en hızlı büyüyen tehdit" olduğunu söyledi.

Watts, son 18 ayda Pasifik'te çok önemli siber olaylar yaşandığını, Avustralya'nın Tonga ve Vanuatu gibi ülkelerden gelen yardım taleplerine karşılık verdiğini kaydetti.