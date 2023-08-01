Avustralya'da Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Dış Müdahaleler Güvenlik Tehdidi Olarak Belirlendi

Avustralya'da hazırlanan bir raporda, sosyal medya aracılığıyla yapılan dış müdahalelerin Avustralya'nın güvenlik tehditleri arasında baş sırada olduğu belirlendi. Raporda, Çin menşeli mobil uygulamalar TikTok ve WeChat'in güvenlik açıkları ve dış güçlerin ülke güvenliğine etkisi incelendi.

Avustralya'da hazırlanan bir raporda, sosyal medya aracılığıyla yapılan dış müdahalelerin Avustralya'nın güvenlik tehditleri arasında baş sırada olduğu belirlendi.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Senatosunda, başka ülkelerin sosyal medya vasıtasıyla Avustralya'ya müdahalesini araştıran komite bir rapor yayımladı.

Beş kişilik komite tarafından hazırlanan raporda, başta Çin menşeli mobil uygulamalar TikTok ve WeChat olmak üzere sosyal medya platformlarından yapılan dış müdahaleler incelendi.

TikTok'un sahibi olan ByteDance ile WeChat'in sahibi olan Tencent şirketlerinin oluşturabileceği güvenlik açıklarına dikkati çekilen raporda, "Çin'in 2017 Ulusal İstihbarat Yasası kapsamında Çin hükümetinin sosyal medya şirketleriyle işbirliği içinde istihbarat toplayabileceği" ifade edildi.

Avustralya'nın en büyük güvenlik probleminin "dış güçler" olduğu belirtilen raporda, "yapay zeka" gibi gelişen teknolojilerin ülke güvenliğini zedeleyecek açıklara elverişli olduğu kaydedildi.

Çin'deki TikTok çalışanlarının Avustralyalı vatandaşların kullanıcı bilgilerine ulaşabileceği iddia edilen raporda, şirketin bu bilgilere ne sıklıkla erişebildiğini söyleyemeyeceği aktarıldı.

Raporda, bir takım tavsiyeler yer alırken bunlardan biri WeChat'in devlete ait cihazlarda yasaklanması olarak öne çıktı. Bir diğeri de söz konusu cihazlarda yasaklanan TikTok'un hükümet projelerinin yer aldığı tüm aygıtlarda yasaklanması oldu.

Avustralya, 4 Nisan'da, güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı.