Avrupa Yazılım Mimarisi Konferansı Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek

Dünyanın en iyi 5 uluslararası yazılım mühendisliği konferanslarından biri olan Avrupa Yazılım Mimarisi Konferansı (ECSA), bu yıl Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek. Konferansa dünyaca ünlü bilim insanları katılacak ve yazılım mühendisliği alanındaki önemli konular ele alınacak.

Dünyanın en iyi 5 uluslararası yazılım mühendisliği konferanslarından biri olarak nitelenen "Avrupa Yazılım Mimarisi Konferansı'nın (European Conference on Software Architecture-ECSA) 17'ncisi, bu yıl Yeditepe Üniversitesi'nde, 18-22 Eylül'de düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yazılım mühendisliği alanında çalışan dünyaca ünlü bilim insanları, Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek konferansta bir araya gelecek. Yeditepe Üniversitesi konferansla, dünyada yazılım mühendisliğine yön veren, birçok önemli yaklaşımı ve tekniği ortaya koymuş olan 80'den fazla bilim insanı ve araştırmacıyı ağırlayacak.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mert Özkaya'nın organizasyon başkanlığında gerçekleşecek konferansta, yazılım mühendisliği tüm yönleriyle ele alınacak. Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yazılımların geliştirilmesi, yazılım mimarisinin önemi ve mimari-merkezli yazılım geliştirme, yazılım soyutlama teknikleri, kod yazmadan yazılım geliştirme, gereksinimleri sağlayan kaliteli yazılım geliştirme gibi konulara odaklanan konferansta, yazılım mühendisliğinin önemli konularında eğitim seminerleri düzenlenecek, çeşitli çalıştaylar gerçekleştirilecek ve dünyaca ünlü hakemler tarafından kabul gören çeşitli bilimsel yayınlar uzman araştırmacılar tarafından sunulacak.

Verilen bilgiye göre, konferansta dünyaca ünlü Fransız IRISA Bilgisayar Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nde yazılım mimarisi araştırma grubunu yöneten Prof. Dr. Flavio Oquendo, İsveç Chalmers Teknoloji Üniversitesi ve Finlandiya Lappeenranta Lahti edeus Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Birgit Penzenstadler ile Amadeus Fransa'nın Mühendislik Hizmetleri Kalitesinden Sorumlu Direktörü Virginie Corraze'in de aralarında bulunduğu 22 farklı ülkeden bilim insanları ve araştırmacılar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mert Özkaya, "Konferans ile Yeditepe Üniversitesi'nin ülkemiz yazılım mühendisliği araştırma merkez üssü olma hedefine yaklaşması ve Yeditepe'de yürütülen ve ülkemiz için kritik öneme sahip kaliteli, sürdürülebilir yazılım sistemlerinin en ekonomik şekilde geliştirilmesi üzerine aktif araştırmaların hız kazanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.