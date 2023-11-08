Avrupa Yapay Zeka Yarışında Yerini Alıyor

Avrupa yapay zeka yarışında Aleph Alpha adlı şirket, büyük bir finansman turunda 460 milyon Euro topladı. Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomik İşler Bakanı Robert Habeck, girişimleri desteklemenin önemini vurguladı. Aleph Alpha, Avrupa'yı temsil etmek için yapay zeka sektöründe çalışmalarını sürdürüyor.

Yapay zeka yarışında işler kızışıyor. Avrupa yapay zeka yarışında ben de varım dedi. Üretken yapay zeka şirketlerini destekliyor. Henüz Kuzey Amerika'daki benzerleri OpenAI, Anthropic veya Cohere kadar ünlü olmasa da, Avrupa'nın kendi üretken yapay zeka startupları netleşmeye başlıyor. Aleph Alpha ise bu yeni firmalar arasında dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Avrupa yapay zeka yarışında ben de varım dedi!

Yapay zeka yarışında bazı şirketler çoktan köşeleri tuttu. Ancak bazı şirketler de bu yarışta yerlerini almaya başladı. Daha dün, Alman Aleph Alpha, yapay zeka şirketi için şimdiye kadarki en büyük finansman turlarından birinde 460 milyon Euro topladı. Aleph Alpha, yapay zeka yarışında Avrupa'yı temsil etmek için hazırlanıyor.

Yatırımla ilgili bir basın toplantısında Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomik İşler Bakanı Robert Habeck girişimleri desteklemenin önemini vurguladı. Habeck, "Yapay zeka sektöründe kendi egemenliğimize sahip olma düşüncesi son derece önemli. Eğer Avrupa en iyi düzenlemelere sahip olsa bile Avrupalı ??şirketler yoksa, pek bir şey kazanamayız." dedi.

OpenAI'a rakip: Avrupa'nın yükselen yıldızı Aleph Alpha

Aynı basın toplantısında, Aleph Alpha'nın kurucusu ve CEO'su Jonas Andrulis, de söz aldı. Yaptığı konuşmada son tura katılan yatırımcıların SAP, Bosch Ventures ve bütçe süpermarketi devi Lidl'in sahipleri dahil birçok şirketle birlikte çalıştıklarını belirtti. Ayrıca bu konuşmanın sonunda Avrupalı birçok ??yatırımcıdan hibe desteği geldi.

Aleph Alpha, OpenAI'nin GPT-4'üne benzer büyük bir dil modeli (LLM) oluşturuyor. Ancak bireysel tüketicilerden ziyade şirketlere ve hükümetlere hizmet etmeye odaklanıyor. Ancak iki şirketi ayıran başka şeyler de var. Mesela OpenAI'nin 1.200 çalışanı varken Aleph Alpha'da yalnızca 61 kişi çalışıyor.

Aleph Alpha 2019 yılında kuruldu. Yani Avrupa'nı yükselen yıldızı, bu oyuna yeni katılanlardan biri değil. 2021 yılında şirket, Lakestar Advisors liderliğindeki bir turda 23 milyon Euro topladı. Böyle bir miktar elbette Atlantik'in diğer tarafındaki milyarlarca dolarlık rakamların gölgesinde kaldı. Ancak Aleph Alpha, bu yılın Haziran ayında Nvidia'nın da desteğiyle 100 milyon Euro daha yatırım topladı. Böylece Avrupa'nın yapay zeka yarışında yerini alması için var gücünü kullanacak.