Avrupa'ya tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı!

Doğu Avrupa'daki bir şirketin sunucularına tarihin en büyük DDoS saldırılarından biri uygulandığı ortaya çıktı. 21 Temmuz tarihinde 14 saat boyunca süren saldırının, son 30 gün içinde onlarca kez test edildiği dile getirildi.

Avrupa merkezli şirkete 'sebepsiz' DDoS saldırısı şoku

Siber güvenlik ve bulut hizmeti şirketi Akamai tarafından hazırlanan yeni rapor, Doğu Avrupa'daki ismi verilmeyen bir firmanın rekor sayıda DDoS saldırısına maruz kaldığını ortaya koydu. Temmuz ayı boyunca devam eden saldırıların 21 Temmuz'da zirveye çıktığı aktarıldı.

Akamai'nin raporuna göre, 14 saat içinde 853.7 Gbps (saniyede gigabit) ve 659.6 Mpps (saniyede milyon paket) istek ve trafik gönderildi. Ancak saldırıları daha da ilginç hale getiren detay ise sebebinin belirsiz olması.

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Dağıtılmış hizmet reddi saldırıları (DDoS), bir kullanıcının diğer kullanıcılara hizmet vermeyi reddetmek için sisteme aşırı trafik yüklemesidir. İnternet korsanlığı tekniklerinden biri olan DdoS"un temel amacı, bir ağı veya sunucuyu çökertmektir.

Fakat siber güvenlik ve bulut hizmeti şirketi, Doğu Avrupa merkezli müşterisinin herhangi bir zarara uğramadığını söyledi. Ayrıca saldırıların, tamamen virüs yüklü ve "son derece özel bir küresel botnetten" yapıldığını belirtti.

Özellikle pandemiyle birlikte bilgisayar korsanları da faaliyetlerini artırmaya başladı. Kripto para dolandırıcılığından malware saldırılarına kadar birçok farklı yoldan kullanıcıları ve şirketleri hedef almaya başladılar.

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