Avrupa Uzay Ajansı, Hava Durumu Uydusunu Planlı Şekilde Dünya'ya İndirdi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bir hava durumu uydusunun fişini çekmeye karar verdi. Uzay ajansı, tarihte bir ilke imza atarak uyduyu planlı şekilde Dünya'ya indirmeye karar verdi. Bu sayede, hava durumu aracının uzay çöpü haline gelmesinin önüne geçildi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bir hava durumu uydusunun fişini çekmeye karar verdi. Uzay ajansı, tarihte bir ilke imza atarak uyduyu planlı şekilde Dünya'ya indirmeye karar verdi. Bu sayede, hava durumu aracının uzay çöpü haline gelmesinin önüne geçildi.

Uzay tarihinde ilk: Atlantik'e planlı şekilde uydu indirildi

Aeolus isimli bir hava durumu sondası, 2018 yılında ESA tarafından fırlatıldı. Gelişmiş lazer teknolojisi kullanılarak uzaydan rüzgar modellerini izlemek amacıyla geliştirildi. 1360 kg ağırlığındaki uzay aracının yakıtı ise geçtiğimiz aylarda bitti.

Normal şartlarda yörüngedeki uydular, operasyonel ömürlerinin sonuna geldiklerinde atmosfere kontrolsüz şekilde giriş yaparlar. Bu durum hem uzay hem de Dünya için tehlikeli olabilir. Ancak ESA, Aeolus'u planlı şekilde Dünya'ya indirme karar verdi.

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Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen iniş programı kapsamında Aeolus kontrollü şekilde Dünya'ya indirildi. Almanya'daki ESA Kontrol Merkezi'nde gerçekleştirilen iniş, Atlantik Okyanusu'nda parçalanmasıyla sonuçlandı.

Uydunun kontrollü bir şekilde okyanusa çakılması, enkazın nüfusun yoğun olduğu bölgelere çarpma riskini azaltmış oldu. Ayrıca uzayda bırakılarak "çöp" haline gelmesinin de önüne geçildi. Daha önce NASA gibi birçok kurum, uzaydaki kullanılmayan uyduların varlığından şikayetçi olmuştu.

ESA'nın Uzay Güvenliği Başkanı Holger Krag, bu programı uzay tarihi için dönüm noktası olarak nitelendirdi. ESA, uydu iniş programındaki verileri analiz edecek ve ilerleyen yıllarda diğer uyduların inişlerini gerçekleştirecek.

Peki sizler bu ESA uydu inişi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.