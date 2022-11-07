Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya ay-yıldızlı HADO Milli Takımı'nın

2021 Avrupa Şampiyonu Milli HADO Takımı, 4-6 Kasım tarihlerinde Fransa'da düzenlenen 2022 Avrupa HADO Şampiyonası'nda güçlü rakiplerini geride bıraktı, ev sahibi Fransa'yı hem elemelerde hem de Yarı Final maçlarında setlerde 2-0 yenen ve turnuva dışına iten millilerimiz, finalde başa baş giden maçta setlerde 2-1 mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Millilerimiz bu derece ile 2023'teki HADO Dünya Kupası'na katılmaya ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Japonya'da yakar top oyununun artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşiminden doğan ve bugün 35 ülkede oynanan HADO'nun Avrupa Şampiyonası heyecanı bu yıl Fransa'da yaşandı.

Tüm dünyada e-spor alanında sayısız izleyicisi bulunan, gençlerin yakından takip ettiği HADO'da 2021 Avrupa Şampiyonu olan Türkiye HADO Milli Takımı, 2022 Avrupa HADO Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak yine gurur yaşattı.

Geleceğin sporu Hado nedir? Nasıl oynanır?

Turnuvada son şampiyon Türkiye'nin dışında, elemelerde başarılı olan Norveç, Belçika, İspanya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Avusturya ve ev sahibi Fransa HADO takımları mücadele etti.