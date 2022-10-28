Avrupa'nın en çok satan otomobili belli oldu!

JATO Dynamics tarafından paylaşılan son rapora göre geçen ay Avrupa'nın en çok satan otomobili Tesla Model Y oldu.

Otomotiv pazarı son yıllarda çip krizi, pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı gibi birçok etkenden olumsuz etkilendi. Bu süreçte satışlar düştü ve gerekli bileşenlerin bulunamaması gibi birçok nedenden dolayı fiyatlar tavan yaptı. Hatta birkaç yıl öncesine kadar ağzına kadar dolu olan galerilerde araç bile kalmadı. 2022 yılının sonuna yaklaştığımız bu dönemde sektörde ufak toparlanmalar meydana geldi ve pandemi öncesi seviyeler yakalanmaya başladı. Peki eylül ayında Avrupa'nın en çok satan otomobili hangisi oldu?

Avrupa'nın en çok satan otomobili

JATO Dynamics tarafından paylaşılan son rapora göre geçen ay Avrupa'nın en çok satan otomobili Tesla Model Y oldu. Aracın zirveye oturmasında en büyük pay ise otomobil devinin Berlin'de hayata geçirdiği Tesla Gigafactory'nin demek mümkün. Zira bu sayede modelin üretim kapasitesi arttı ve gelen taleplere de hızla cevap verildi.

Raporda Tesla Model Y'nin eylül ayında 29 bin 367 adet satış gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu da geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 227'lik bir artışa tekabul ediyor. Bunun dışında geçen ay Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil Peugeot 208 ve üçüncüsüyse Dacia Sandero oldu.

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Bilindiği üzere daha önce Model Y'nin Almanya'da en çok satan ve İngiltere'de ise en çok satan ikinci araç olduğunu duyurulmuştu. Durum böyle olunca Avrupa pazarının geneline hakim olması çok da şaşırtıcı bir durum değil.

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