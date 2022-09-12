Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çalışmalar durduruldu!

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken bu gerilim birçok farklı alanda da etkisini sürdürüyor. Enerji üretimi de savaştan olumsuz etkilenen konuların başında geliyor. Ukrayna'da çokça bulunan nükleer santraller de oluşan tehlikeler üzerine birer birer kapatılıyor.

Ukrayna bir nükleer reaktörünü daha durdurdu!

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia, Ukrayna'nın elektrik şebekesine yeniden bağlanmış durumda. Ancak bölgedeki savaş devam ederken olası bir radyasyon felaketinden kaçınmak amacıyla santralin son operasyonel reaktörünün de kapatılması kararı alındı.

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Altı reaktörlü Zaporizhzhia Nükleer Santrali, bir hafta önce tüm elektrik hatlarının bağlantısının bombardıman nedeniyle kesilmesinden sonra dış güç kaynağını kaybetti. Birkaç gündür "ada modunda" çalışan santralin son reaktörü önemli soğutma sistemleri için elektrik üretiyordu.

Bu çalışma sisteminin santralin türbinleri ve pompaları dahil olmak üzere önemli ekipmanlara zarar verme ihtimali bulunduğu için oldukça tehlikeli olarak kabul ediliyordu. Cumartesi günü, nükleer santrale dışarıdan elektrik ulaşması ile birlikte uzmanlar son reaktörün de çalışmasını durdurma kararı aldı.

Elektriğin yeniden nükleer santrale ulaşması ile birlikte santralin güvenliği ve diğer sistemleri çalıştırmak için reaktörün çalışmasına artık gerek olmadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından santralin 6 nolu güç ünitesinin kapatıldığı ve en güvenli duruma getirildiği ifade ediliyor.

Ancak henüz tehlikenin geçmediğini belirtmekte fayda var. Dış gücün tekrar kesilmesi durumunda, tesisin reaktörlerini serin tutmak ve nükleer erimeyi önlemek için jenaratörlerin çalışması gerektiğinin altı çiziliyor. Tesisteki yetkililer, jenaratör için ellerinde sadece 10 günlük yakıt bulunduğunu açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı daha ne kadar sürecek bilemiyoruz ancak savaş her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Umarız Rusya ve Ukrayna savaşı herhangi bir nükleer felaket ile sonuçlanmaz. Peki siz Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.