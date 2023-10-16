Avrupa Komisyonu, Google ve YouTube'a uyarı mektubu gönderdi

Google ve bünyesindeki Youtube'a Avrupa Komisyonu tarafından uyarı mektubu gönderildi. Hamas- İsrail çatışması nedeniyle yanlış bilgi dağılımını önlemek isteyen Avrupa Komisyonu, YouTube ve Google'a Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülükleri hatırlattı.

YouTube'da yanlış bilgilerin yayılması önlenecek!

Dünya genelinde olan büyük olayların etkileri sosyal medyaya da yansıyor. Hamas-İsrail çatışması nedeniyle sosyal medyada birçok görüntü yayılır hale geldi. Tabi her olayda olduğu gibi asılsız birçok bilgi de sosyal medya üzerinde dolaşıyor. Bunu önlemek için Avrupa Komisyonu YouTube'a bir uyarı mektubu yolladı.

Avrupa Komisyonu, Google ve YouTube'a yolladığı mektupta Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki içerik denetleme yükümlülüklerini hatırlattı. Platformlarda dolaşan yanlış bilgilerin ve yasa dışı içeriklerin yayınlanmasının önlenmesi gerektiğini hatırlattı. Bu konuda şirketlerin denetimleri artırması gerektiğini dile getirdi.

Windows'ta YouTube reklamlarını izlemek zorunlu oluyor!

Tabi konuyu hiç bilmiyorsanız nedir bu Dijital Hizmetler Yasası (DSA) diyebilirsiniz. Bunun için YouTube'un DSA kapsamındaki yükümlülüklerini de aşağıya bıraktık

İçerik Denetleme: YouTube, rehin alınan videolar gibi sansürlenmemiş içerikleri reşit olmayan kullanıcılardan uzak tutmalı ve yetkililer Avrupa yasalarını ihlal eden içerikleri işaretlediğinde hızla harekete geçmelidir.

Dezenformasyonla Mücadele: YouTube dezenformasyonu azaltmalı ve seçim bağlamında bununla mücadele etmelidir.

Raporlama: Avrupa Komisyonu, YouTube'dan 'hızlı, doğru ve eksiksiz' bir rapor talep eder.

Genel olarak baktığımızda YouTube ve Google için şu anda bir ceza durumu söz konusu değil. Bu mektup böyle hassas bir dönemde şirketlerin daha dikkatli dikkatli olması için bir uyarı. Tabi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda YouTube'u ve Google'ı cezalar bekliyor olacak.