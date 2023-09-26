Teknolojinin her alanında kıyasıya rekabet devam ediyor. Gelinen nokta, ülkeler arası çekişmenin de dozajını arttırmaya başladı. Çin ile ABD ve Avrupa arasındaki gerginlik, teknolojinin her dalında kendisine yer bulmaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu, Çinli otomobil üreticileri hakkında soruşturma başlatacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde Çinli otomobil üreticileri hakkında soruşturma başlatmak istediğini duyurdu. Komisyon, bugün soruşturma için düğmeye bastı. Soruşturma, sübvansiyon kaynaklı olacak. Bu durumun Çinli otomobil üreticileri için en iyi ihtimalle Avrupa'da yüksek vergilere neden olabileceği belirtiliyor.

Otomobil sektörü, son yıllarda hızlı bir şekilde elektrikli araç dünyasına geçiş yapmaya başladı. Çinli üreticiler, şimdiye kadar bu alanda oldukça başarılı oldular. İddialara göre Avrupa Komisyonu'nun aldığı bu karar, hızlı yükselişi durdurabilmek için alındı.

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Çin ile olan gerilim, adeta teknolojik savaşa doğru gidiyor. Öyle ki tek sorun elektrikli otomobil dünyasında da yaşanmıyor. Sosyal medya platformları üzerinden süren gerilimde ABD, TİkTok'a sıkı bir savaş açmış durumda. ABD ve Avrupa'nın birçok yerinde veri sızıntısı nedeniyle resmi kurumlarda platform yasaklandı.

Akıllı telefon sektöründe de bu gerilim yükselerek devam ediyor. Bilindiği üzere ABD, 3 yıl önce Huawei şirketine ambargo başlattı. Geçtiğimiz günlerde de Almanya, ABD'nin politikasına uyarak harekete geçti. Rapora göre Alman hükümeti, Huawei ve ZTE gibi şirketlerin siber güvenlik açısından sorun teşkil ettiğini düşünüyor ve 5 yıla kadar yasaklamak istiyor.