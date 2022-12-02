Ülkemizdeki dolar kuru ve vergilendirmeler nedeniyle teknolojik ürünleri yüksek ücretlerle satın alıyoruz. SDN editörü Furkan Karaca, İspanya'nın Barcelona kentindeki teknoloji fiyatlarına baktı. Avrupa'da indirimli teknoloji fiyatları ne durumda?

Avrupa'da indirimli teknoloji fiyatları nasıl?

İspanya Barcelona'da para birimi olarak euro kullanılıyor. 1 euro'nun 19,52 TL ettiği ülkede, Apple iPhone 14 serisinden Huawei akıllı telefonlara, oyun ekipmanları ve çevre birimlerinden PlayStation 5 oyun konsollarına tüm fiyatlara baktık ve ülkemizle karşılaştırdık.

İspanya fiyatlarında gördüğümüz manzaraya göre özellikle akıllı telefonlar Türkiye'ye göre çok uygun fiyata satılıyor. Ancak çevre birimi ve diğer elektronik ürünlerin bazılarında bu makas oldukça küçük.

Ancak global çip krizinden dolayı İspanya'da da bazı ürünlerin bulunmama durumu da olabiliyor. İspanya gibi bir Avrupa ülkesinden iPhone, AirPods, Apple Watch veya diğer ürünlerden almak isteyenlerin ise Türkiye'ye göre ne kadar düşük fiyatla alabileceği de videomuzda yer aldı.