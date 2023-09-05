Avrupa'da Akıllı Telefon Pazarı Tehlikede

Akıllı telefon pazarı son yıllarda zorlu bir sürece girdi. Tüketim çılgınlığı bir sonra artık doyum noktasına mı ulaştı? Yoksa artık yeni telefonlar vay be dedirtemiyor mu? Epey ses getirmesi beklenen katlanabilir telefonlar tüketiciden beklediği ilgiyi alamadı. Akıllı telefon satışları Avrupa'da son yılların en düşük rakamlarını gördü. Akıllı telefon pazarı artık Avrupa'da kan kaybediyor.

Avrupa'da dibi gören akıllı telefon pazarı için tehlike çanları!

Telefonların insanların kişisel asistanı olmaktan çıkıp uzvu haline geldiği zamanda, akıllı telefon satışları düştü. Tüketim çılgınlığının arttığı insanların teknolojiye adeta bağımlı olduğu bir dönemde bu durum hayret verici. Bu durumun ekonomik sebeplere mi yoksa altında başka gerekçelere mi dayandığı ise merak konusu.

Özellikle de Avrupa'da insanlar artık yeni çıkan akıllı telefonlara ilgi göstermiyor. Piyasa analistleri Counterpoint Research'ün son rakamlarına göre, akıllı telefon sevkiyatları Avrupa'da son yılların en düşük rakamına ulaştı. Akıllı telefon pazarı Batı Avrupa yüzde14 ile en güçlü düşüşünü yaşıyor. Hala savaşta olan Ukrayna'nın da içinde bulunduğu Doğu Avrupa'da ise yüzde 8'lik bir düşüş yaşadı.

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Savaşın diğer tarafı olan Rusya'da ise durum daha farklı. Akıllı telefon satışları Rusya'da yıllık bazda yüzde 4'lük büyüme gösterdi. Ne yazık ki bu durum vatandaşların satın alma gücünden kaynaklanmıyor. Zira Rusya-Ukrayna Savaşı her ne kadar Doğu Avrupa pazarına balta vursa da Rusya'nın önünü açtı. Ayrıca Apple ve Samsung gibi büyük oyuncuların piyasadan çekilmesi diğer markaların Rusya pazarında büyümesine katkı sundu.

Analistlere göre Xiaomi, Rusya'da akıllı telefon pazar lideri konumunda. Realme ise ikinci sırada yer alıyor. Bu yeni Çinli üretici yıllık bazda %12 büyüdü .Markanın bölgedeki sevkiyatlarının %55'ini aldı.

Counterpoint, Apple ve Samsung'un Rusya'dan çekilişini Realme'nin bir fırsat olarak değerlendirdiğini düşünüyor. Ayrıca Realme Rusya pazarında liderliğini koruyan Xiaomi ile aradaki farkı daraltmayı başardı. HONOR ise yıllık bazda %9 büyüdü.