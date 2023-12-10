Avrupa Birliği, yapay zeka yasasıyla riskleri önlemek için anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği, üç gün süren görüşmelerin ardından yapay zekanın getireceği riskleri önlemek için anlaşmaya vardı. AB yapay zeka yasası ile Avrupa ülkelerinde kullanılacak sistemlerin güvenli olması, temel haklara ve değerlere saygı göstermesi gerekecek.

Avrupa Birliği, üç gün süren görüşmelerinin ardından bu gece yapay zekanın getireceği risklerin önüne geçmek için anlaşmaya vardı. AB yapay zeka yasası ile Avrupa ülkelerinde kullanılacak sistemlerin güvenli olması, temel haklara ve değerlere saygı göstermesi gerekecek. Detaylar haberimizde…

AB yapay zeka yasası ile gelecek kurallar

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından bugün yeni bir basın açıklaması yayınlandı. Burada varılan anlaşmanın maddeleri açıklandı. Buna göre, Avrupa Birliği'nde yapay zekanın aşağıdaki amaçlarla kullanılmasına tamamen yasak getirildi.

Hassas özellikleri kullanan biyometrik sınıflandırma sistemleri (örneğin politik, dini, felsefi inançlar, ırk)

Yüz tanıma veritabanları oluşturmak için internetten veya güvenlik. Kamera görüntülerinden yüz görüntülerinin kullanılması

İşyerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma; sosyal davranışa veya kişisel özelliklere dayalı sosyal puanlar

İnsanların (yaşları, engellilikleri, sosyal veya ekonomik durumları nedeniyle) zayıf noktalarından faydalanması.

Elon Musk'ın yapay zeka asistanı Grok tarafsız olacak!

Avrupa Parlamentosu, diğer yapay zeka kurallarının yanı sıra sigorta ve bankacılık sektörlerine de uygulanabilecek zorunlu temel kurallar getiriyor. Parlamento, seçim sonuçlarını ve seçmen davranışını etkilemek için kullanılan yapay zeka sistemlerinin de yüksek riskli olarak sınıflandırıldığını belirtti.

Bu sayede vatandaşlar herhangi bir durumda veya sorunla karşılaştığında ilgili yapay zekayı geliştiren veya yürütmesinden sorumlu şirketlerinden açıklama talep edebilecek. Yapay zeka yasası cezaları, ihlale ve şirketin büyüklüğüne bağlı olarak 35 milyon euro veya 7,5 milyon euro seviyesine kadar küresel cirosunun yüzde 1,5'i ile yüzde 7'si arasında değişen para cezalarına yol açacak.

Bugün üzerinde anlaşmaya varılan yasa, kabul edilmesinden sonra aşamalı olarak yürürlüğe girecek. Yasak kullanım durumlarına ilişkin kuralların yürürlüğe girmesine altı ay süre tanınıyor. Şeffaflık ve yönetim gereklilikleri için 12 ay, diğer tüm gereksinimler için de 24 ay süre tanınacak. Ancak Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasasının uygulaması 2026 yılını bulabilir.

İspanya'nın dijital ve yapay zeka konularından sorumlu dışişleri bakanı Carme Artigas, yoğun şekilde tartışılan dosyaya ilişkin anlaşmayı tarihin en büyük kilometre taşı olarak değerlendirdi. Avrupa'da dijital bilginin kullanımını hem AB hem de dünya için önerdi.

Siyasi anlaşmayı onaylamak için gece yarısından sonra düzenlediği basın toplantısında da şunları söyledi: "Yapay zekaya yönelik dünyadaki ilk uluslar arası düzenlemeyi başardık. Çok gurur duyuyoruz."