Avrupa Birliği, X Platformu İçin Harekete Geçti

Avrupa Birliği, Apple krizinden sonra X (eski adıyla Twitter ) platformu için harekete geçti. X platformunda dezenformasyon ile mücadelenin yeterli seviyede olmadığını belirten Avrupa Birliği Komisyonu, Elon Musk'a açık mektup yayınladı.

Avrupa Birliği: "X, dezenformasyon ile mücadelede başarısız."

Avrupa Birliği daha önce X'i Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili dezenformasyon konusunda uyararak platformun "en fazla yanlış veya dezenformasyon gönderisi oranına" sahip sosyal medya mecrası olduğunu iddia etti. İsrail ve Filistin arasında yaşanan silahlı çatışmalar, Avrupa Birliği Komisyonu'nu tekrar harekete geçirdi.

Following the terrorist attacks by Hamas against ????, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ?? pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Avrupa Birliği İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, "Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği terörist saldırıların ardından, platformunuzun AB'de yasadışı içerik ve dezenformasyon yaymak için kullanıldığına dair işaretler aldık. Bu nedenle sizi acilen sistemlerinizin etkili olmasını sağlamaya ve alınan kriz önlemlerini ekibime bildirmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Brenton, komisyonun endişe ettiği üç önemli maddeyi açıkladı. Komisyon ilk olarak X'in içerik politikaları konusunda daha net olmasını ve bu politikaları "tutarlı ve özenle" uygulamasını istedi. İkinci olarak X'ten, yasa dışı içeriğin platformda dolaştığı uyarısı alındığında hızlı bir şekilde harekete geçmesini istendi. Son olarak X'e, topluma ve kamu güvenliğine yönelik dezenformasyon risklerini en aza indirmek için "hafifletici önlemler" oluşturması talep edildi.

Geçtiğimiz yıllarda Twitter, son dakika haberleri ve olaylarla ilgili gerçek zamanlı bilgilere ulaşmak için paha biçilmez bir araçtı. Musk'un platformda yaptığı kapsamlı değişiklikler, abonelik ücreti ödeyen herkesin gönderilerine öncelik vererek ve hangi kaynaklara güvenilebileceği konusunda kafa karışıklığına yol açarak platformu bu amaç için neredeyse işe yaramaz hale getirdi.