2023 yılı teknolojik gelişmeler açışından oldukça verimli bir yıl oldu. Birçok gelişmeye imza attılar. Aynı zamanda bu yıl teknoloji şirketleri 2023 yılında büyük tavizler verdi. Bu tavizlerin hiçbiri Avrupa Birliği'nin baskısı olmasaydı gerçekleşemezdi. İşte detaylar…

Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerini dize getirdi!

Avrupa Birliği birçok teknoloji şirketine istediklerini yaptırmayı başardı. Örneğin Apple, kısa mesajların Android cihazlarla birlikte çalışabilmesine olanak tanıyan RCS protokolünü benimsemeyi kabul etti. Ayrıca şirket uzun bir süre sonra, Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasına geçiş yaptı. Yeni iPhone serisinde USB-C bağlantı noktasını kullandı.

Sosyal medya şirketleri de Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından nasibini aldı. Meta aylık abonelik için hedefli reklamlardan vazgeçme seçeneği sundu. TikTok, Meta ve Snapchat; bazı kullanıcıların öneri algoritmalarından tamamen çıkmalarına imkan tanıdı. Ayrıca Meta şartlarını kabul edene kadar Twitter'ın rakibi Threads'in Avrupa piyasasına girmesine izin vermedi.

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Avrupa Birliği'nin düzenlemeleri oldukça titizlikle gerçekleşti. En önemli sonuçlarından biri hiç şüphesiz yeni iPhone 15 serisinin Apple'ın özel Lightning bağlantı noktası yerine USB-C'yi desteklemesidir. Şirket bu geçişi kendi başına yaptı. Ancak bu geçiş 2023 yılında USB-C'yi ortak şarj standardı haline getiren bir Avrupa yasasının doğrudan sonucu olarak gerçekleşti.

Apple yöneticisi Greg Joswiak geçen yıl kurallarla ilgili olarak "Dünyanın her yerinde olduğu gibi yerel yasalara uymaktan başka seçeneğimiz yok" dedi. Yönetmeliğe göre tüm yeni telefonların ve diğer mobil cihazların 2024 yılı sonuna kadar USB-C'yi benimsemesi gerekiyor.

Sosyal medya uygulamaları da Avrupa Birliği'nin kontrolünden geçiyor. Ayrıca bu büyük sosyal medya platformları da bu yıl yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası'nın kapsamına giriyor. Bu yasaya göre bu şirketlerin dezenformasyon ve diğer zararlı içeriklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapması gerekiyor.

Her ne kadar bu uygulamalar AB'ye özgü düzenlemelerin bir sonucu olsa da, bu değişikliklerden tüm dünyadaki kullanıcılar etkileniyor. Bunlar devasa değişiklikler gibi görünmese de, tüm bu şirketlerin iş modellerinin tam kalbinde yer alıyor.