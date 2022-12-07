Avrupa Birliği kendi çip yasasını düzenliyor!

Tıpkı ABD gibi şimdi de Avrupa Birliği, gelişen teknolojide rekabetçi bir konumda olabilmek için çip üretimi yasası geliştiriyor.

Başta elektronik cihazlar, arabalar, evler ve çeşitli dijital ürünlerde olmak üzere çipler, hayatımızın önemli noktalarında yeri olan bir çok ürünün yapı taşı olması özelliğini taşıyor. Yani çip geliştirebilen devletler, aynı zamanda teknolojiye de hükmediyor. Bu bağlamda daha öncesinde ABD'nin bir "çip yasası" programı oldu. Tıpkı ABD gibi şimdi de Avrupa Birliği, gelişen teknolojide rekabetçi bir konumda olabilmek için çip üretimi yasası geliştiriyor.

Avrupa Birliği çip endüstrisine 43 milyar Euro yatıracak!

Avrupa, bulunduğumuz dönem itibariyle kullanacağı çiplerin çoğunu dışarıdan tedarik ediyor. Bu da hem aksaklıklar ile karşılaşabileceği anlamına geliyor, hem de belirli bir kapasitede üretimin üzerine çıkılamamasına yol açıyor. Bu gibi durumlar sebebiyle AB, yeni bir çip yasası üzerine çalışıyor. Bu yasa ile birlikte yarı iletken sektörüne 43 milyar Euro yatırım yapılacak.

Avrupa, yeni çip yasası kapsamında üç farklı durumu göz önünde bulundurarak yatırımcılara destek sağlayacak. İlk yatırım planı ar-ge çalışmalarını destekleyip kapasiteyi geliştirmek üzerine kuruluyken, sürdürülebilirliği sağlamak veya olası bir kriz durumuna göre hareket etmek ise Avrupa Birliği'nin çip yasası kapsamındaki diğer planları.

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Yeni bir yarı iletken kuruluşu açılıyor!

43 milyar Euro'luk bütçenin 3,3 milyar Euro kadarı 8 Şubat 2022'de AB tarafından kurulan yasal düzenleyici kuruluş Chips for Europe Initative için ayrılacak. AB Konseyi çıkartılan yeni yasa ile birlikte yarı iletken endüstrisinde yeni bir kuruluş gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda yeni kurulacak olan European Chips Infrastructure Consortium yani Avrupa Çip Altyapısı Konsorsiyumu, yarı iletken yatırımlarına yön verebilecek.

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin resmi web sitesinde paylaşılan tabloya göre Avrupa, yüzdelik olarak en çok otomotiv sektöründe çip kullanıyor. Otomotiv sektörünü ise havacılık, savunma ve güvenlik, endüstri ve sağlık takip ediyor. Yüzde 4 ile telekomünikasyon en son sırada yer alıyor.

Yapılan planlar ışığında 2030 yılında AB Konseyine göre küresel çip endüstrisi büyük bir büyüme ile 1 trilyon dolar değerine ulaşacak. Günümüzde yüzde 10 pazar payına sahip olan Avrupa Birliği 2030 yılına geldiğimizde, yeni yasa ve izlenilecek yollar ile birlikte yarı iletken endüstrisinde iki katından daha fazla yer edinmeyi amaçlıyor.

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