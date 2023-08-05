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Auto Speed Magazine, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı

Teknoloji Haberleri

Auto Speed Magazine, Ağustos 2023 tarihli 56. sayısıyla web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi. Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınlar gibi Auto Speed Magazine de iOS uygulamasıyla AppStore'dan indirilebiliyor. Auto Speed Magazine'in, kendi web sitesi www.autospeedmagazine.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook ve twitter üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor. Dergiyi indirmek için tıklayın

Auto Speed Magazine, Ağustos 2023 tarihli 56. sayısıyla web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınlar gibi Auto Speed Magazine de iOS uygulamasıyla AppStore'dan indirilebiliyor.

Auto Speed Magazine'in, kendi web sitesi www.autospeedmagazine.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook ve twitter üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Dergiyi indirmek için tıklayın

Kaynak: Carmedya.com / Teknoloji

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