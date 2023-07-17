Audi, çevreye duyarlı üretim için tatlı su kullanımını azaltıyor

Audi, Neckarsulm tesislerindeki boyahane ve astar bölümünü yenileyerek çevreye uyumlu yöntemler uygulamaya başladı. Ayrıca, su tasarrufunu sağlamak için yeni bir su sağlama tesisi kuruldu. Bu yatırımlarla Audi, tatlı su kullanımını azaltmayı ve sürdürülebilir su döngüsüyle yüzde 70'e varan tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Çevreye duyarlı üretim için çalışmalarını sürdüren Audi son olarak tatlı su kullanımını azaltmaya yönelik yatırımı yaptı.

Neckarsulm tesislerindeki boyahanenin yenilenmesi ve astar bölümünün yeniden yapılandırılması olmak üzere iki önemli projeyi hayata geçiren Audi, gelecekte süreçleri optimize edecek ve elektrikli modeller de dahil olmak üzere tüm araç üretiminde çevreye uyumlu yöntemler uygulayacak.

Sürdürülebilir su döngüsüyle yüzde 70'e varan tatlı su tasarrufu

Audi'nin 150. yılını kutlayan tesisteki bir başka yatırımı ise, yeni su sağlama tesisi. Fabrikalar arası çevre programı Mission: Zero'da, kaynakların sorumlu kullanımı ile ilgili gündem maddelerinden biri de su sağlama. Hedef, 2035 yılına kadar üretimde su tüketimini yarıya indirmek. Audi, bu hedefe ulaşmak için tesise komşu Zweckverband Unteres Sulmtal'ın atık su arıtma tesisi ile kapalı bir su döngüsünü devreye alıyor. Audi, atık su arıtma tesisi tarafından arıtılan suyu, filtre sistemleri ve membranlar yardımıyla üretim için işliyor. İşlenen su daha sonra atık su arıtma tesisine geri akıyor.

Sürdürülebilir su kullanımında Mission: Zero önemli bir rol oynuyor. Başarılı geçen test aşamasından sonra yeni tesisin inşaatına başlayacak olan Audi, 2025 yılından itibaren tüm tesisin süreç suyunu kapalı bir döngüde kullanacak ve yüzde 70'e varan tatlı su tasarrufu sağlayacak.

Audi, üretim ve lojistik faaliyetlerindeki ekolojik ayak izini azaltmak için tesisler arası çevre programı Mission: Zero ile tüm faaliyetlerini ve önlemleri etkinliklerini bir araya getiriyor. Program, Audi'nin karbondan arınma, su kullanımı, kaynak verimliliği ve biyolojik çeşitlilik konularına odaklanıyor.

Audi, 2023'ten bu yana Alliance for Water Stewardship'e (AWS) üye ve üye olan ilk premium otomobil üreticisi. Şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu sektörünün küresel ortaklığı, değer zinciri boyunca su kaynakları için sorumluluk kavramını teşvik ediyor.