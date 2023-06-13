ATP ve Burgeon Software Technology O2O yazılımları için anlaştı

ATP, Burgeon Software Technology ile O2O dijital uygulamaların geliştirilmesi konusunda anlaşma sağladı. Anlaşma kapsamında ATP, Burgeon ile geliştireceği O2O yazılımlarına ve dijital uygulamalarına katkıları için 8 milyon TL'lik bir ödeme yapacak. ATP bu anlaşmayla, Çin'de kullanacağı dijital uygulamaları ve onlardan gelecek siparişleri yöneteceği O2O yazılımının Çin'in ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmasını sağlayacak.

Zenia markasıyla hızlı servis restoran sektörüne yönelik yazılım ve altyapı çözümleri sunan ATP, Burgeon Software Technology ile Online2Offline-Çevrim içinden Çevrim dışına (O2O) dijital uygulamaların geliştirilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde ATP, Burgeon ile geliştireceği ERP, CRM, Sipariş, Menü ve Fiyat Yönetimi, Ödeme, Faturalama, Personel Yönetimi gibi O2O yazılımlarına ve dijital uygulamalarına katkıları için 8 milyon TL'lik bir ödeme yapacak.

O2O, Çevrim içinden Çevrim dışına (Online2Offline) kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Dijital kanallarda başlayan bir alışverişin çevrim dışı faaliyetlerle sonlanması durumunu anlatıyor.

ATP bu anlaşmayla, Çin'de kullanacağı dijital uygulamaları ve onlardan gelecek siparişleri yöneteceği ERP, CRM, Sipariş, Menü ve Fiyat Yönetimi, Ödeme, Faturalama, Personel Yönetimi gibi alanlarda çalışacak O2O yazılımının Çin'in ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ümit Cinali, ATP'nin büyük müşterilerinin yurt içinde ve yurt dışında bilhassa online kanallarda artan ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çin bizim için öncelikli, dinamik ve büyük potansiyel barındıran bir pazar. Hızlı servis restoran sektörüne hizmet veren Zenia markamızla sunacağımız O2O yazılımlarımızın ve dijital uygulamaların Çin'in yerel ihtiyaçlarına da uygun şekilde hazırlanması için Burgeon firması ile yazılım geliştirme ve hizmet anlaşması imzaladık. Katkıları ile Çin'den başlayarak küresel pazarlara taşınabilecek teknolojilere sahip olacağız."

ATP China CEO'su Onur Yavuz da bu anlaşmayla, ilk etapta Çin'deki en büyük müşterisi Burger King'in hem orta katman yazılımının (O2O) hem de müşteriye dokunan dijital uygulamalarının yeni nesil teknolojilerle dönüşümünü gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yavuz, "Aynı çözümü küresel çapta faaliyetteki tüm iş ortağı markalarımızda ve özellikle Güneydoğu Asya açılımımızdaki hedef müşterilerimizde de hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.