ATP 2023 İkinci Çeyrek ve İlk Yarı Sonuçlarını Açıkladı

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, 2023 yılı ikinci çeyrek ve ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Şirketin cirosu ve karı önemli ölçüde artış gösterdi.

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP), 2023 yılı ikinci çeyrek ve ilk yarı sonuçlarını yayınladı.

ATP'den yapılan açıklamaya göre, şirketin, 2023 yılı ilk altı ayında, cirosu yüzde 99 büyüyerek 381,1 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt karı yüzde 110 artarak 192,8 milyon TL'ye ulaştı. İlk yarı net karı ise yüzde 111 artarak 104,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, 2023 yılının ikinci çeyreğinde de iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Ekonomilerin belirsizlikler yaşadığı bir dönemde hız kesmeden büyümemizi sürdürdük ve finansal metriklerimizin neredeyse tümünde kayda değer gelişmeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

Geçen senenin aynı dönemine göre şirketin finansal ve stratejik açıdan daha da kuvvetli bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayan Cinali "Şirketimizin yüksek enflasyon ortamında gerçekleştirdiği yüksek reel büyüme, iş geliştirme ve hedeflerine ulaşma yeteneğimizi bir kez daha gösterdi. Yeni çözümlerimiz, artan müşteri sayımız ve ölçeklenebilir operasyonlarımız ciro ve karlılık artışımızı etkileyen ana faktörlerdi. İvme kazanan global açılımımızın ve yüzde 55'i yabancı kurlar üzerinden gerçekleşen ciromuzun pozitif etkilerini görmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cinali, yılın ilk yarısında önemli başarılara ulaştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sunduğumuz inovatif teknoloji çözümleri müşterilerimizin dijital dönüşümün hızlandığı pazarlarda rekabet etmelerini destekliyor. Sağladığımız çözümler sektörlerin dönüşümünü sağlayacak nitelikte oluyor. GreenX markası altında geliştirdiğimiz, yeşil enerji sertifika ticaret platformu enerji üretici ve tüketicilerini global ölçekte buluşturacak. 2023 yılının ikinci yarısında platformun müşteri kullanımına açılması öngörüyoruz. Yılın ilk yarısında sonuçlanan bir diğer önemli yatırımımız ise Tradesoft markamızın lansmanını gerçekleştirdiği yeni nesil mobil platform oldu. Pazar yerleri oluşturma kapasitesini kazandıran platform, finans kurumlarının sunduğu hizmetleri hızla zenginleştirecektir. AR-GE yatırımlarımız ile geleceği şekillendiren ve tüm paydaşlarımıza değer katan çözümler sunmaya devam ediyoruz."