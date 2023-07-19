Atari Tabancalarının Çalışma Mantığı

Atari tabancalarının nasıl çalıştığı ve hedefleri nasıl vurduğu hakkında detaylar. Fotoelektrik olayına dayanan basit bir teknoloji kullanılıyordu.

Bu haberimizde biraz eskiye gidiyoruz. Bir dönemin kırmızı, mavi renkleriyle, dev oyun kartuşlarıyla hafızalara kazınan Atari'yi herkes hatırlayacaktır. Atari aslında kendi başına bir markaydı oyun konsolunun adı değildi ancak zamane çocukları marka ile oyun konsolunu özdeşleştirmişti. Bir de hatırlarsanız Atari kutularından tabanca çıkardı. Neredeyse her çocuğun kullanmayı öğrenmek için günlerce uğraştığı Atari tabancaları nasıl çalışıyor ve nasıl hedefleri vuruyordu? İşte detaylar…

Çocukluğumuzu yedi! Atari tabancasının çalışma mantığı neydi?

90'lı yılların en ikonik ürünü şüphesiz Atari'lerdi. Ancak burada önemli bir detay var Atari aslında oyun konsollarının adı değildi. Atari kendi başına oyun konsolu ve özel oyunlar üreten bir markaydı. Türkiye'de Atari markası ile konsollar o kadar özdeşleşmiş bir hale geldi ki insanlar oyun konsolu vs. demek yerine direkt Atari demeyi tercih ettiler.

Bizde yazımızda Atari ismini kullanmayı devam edeceğiz. Atari kutusunu açtığınızda önünde ufak bir konsol, 2 adet kol (Atari'ler Sony PS gibi cimri değil), bir klavye ve bir de silah çıkıyordu. Birçoğumuz Atari tabancalarının kullanım mantığını asla çözemedik bu yüzdende neredeyse hepsini oyuncak sepetimize atıp oyuncak tabanca olarak kullandık.

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Peki bu tabancalar nasıl çalışıyordu? Aslında bizleri muhteşem bir teknoloji beklemiyor. Çok basit bir teknoloji ile Atari tabancaları çalışmaktaydı. Tüm sistem fotoelektrik olay denilen bir fizik kuralına dayanmaktaydı. Fotoelektrik kurala göre ışık kaynağına doğru elektronları tuttuğunuzda elektron hareketi başlayacaktır. Yani bir nevi ışık elektronları bağlı olduğu yüzeyden kurtaracaktır.

Atari tabancasında da aynı durum geçerli. Meşhur ördek avlama oyunu Duck Hunt'ı eski tüplü televizyonunuzda açtınız. Eski nesil olarak adlandırılan CRT televizyonlar saniyede 60 ila 85 kare arası görüntü verebiliyordu. Yani bir bilgisayar oyunu mantığında düşünürsek "kare kare" ilerleme dediğimiz görüntü kalitesi var ancak o dönem kimse bu tarz detaylara takılmazdı. Önemli olan eğlenceydi.

CRT televizyonların bu özelliği tabancanın işine geliyordu. Oyun açıldığında ördek sizden kaçmaya başlıyordu. Siz nişan alıyordunuz ve tetiği çekiyordunuz. Tetik çekildiğinde siz fark etmeseniz aslında ekran 1 saniyeliğine kararıyordu. ve o sırada ördeğin bulunduğu alan tamamen beyaz oluyordu. Silahın içerisinde yer alan fotoelektrik diyotu beyaz ışığa tutulduğunda bir elektronu koparıyordu. Bu da sizin hedefi vurduğunuz anlamına geliyordu.

Tabi oldukça basit bir sistemden bahsediyoruz burada. Aslında tüm yapmanız gereken silahı odayı aydınlatana ışık kaynağına tutarak ateş etmek. Bu sayede oyundaki tüm hedefleri vurmuş olacaktınız. Şu an muhtemelen Atari tabancasıyla ilgili tüm merakınız ve o sihirli dünya sizin için bitti. Ama üzülmeyin onunla hedefleri vuramamak bile çok eğlenceliydi.

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