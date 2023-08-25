Atari, nostalji sevenleri sevindirdi: Atari 2600+ duyuruldu

Atari, Plaion ile anlaşarak yeni bir retro konsol olan Atari 2600+'ı duyurdu. Konsol, orijinal modelin yüzde 80'i boyutunda olmasına rağmen aynı özelliklere sahip olacak şekilde tasarlandı. HDMI çıkışı ve geniş ekran desteği gibi özelliklere sahip olan konsol, 17 Kasım'da piyasaya sürülecek.

Bir zamanların efsanevi oyun şirketi Atari, nostaljiseverleri heyecanlandırdı. Şirket, uzun yıllar boyunca video oyunlarının yaygınlaşmasına öncülük etti. İlk ticari video oyunu olan "Pong" ile büyük bir çıkış yakalayan Atari, ardından "Space Invaders" ve "Pac-Man" gibi unutulmaz klasiklerle oyunseverlerin kalbini fethetti. Şimdi ise şirket, Atari 2600+ isimli oyun konsolunu duyurdu.

Atari 2600+ duyuruldu

Atari, Plaion ile yeni bir retro konsol için anlaştı. Atari 2600+, 1980'deki modeli baz alıyor. Bu konsolda hem Atari 2600 hem de 7800 oyunları oynanabilecek. Konsol ilk versiyonun yalnızca yüzde 80'i boyutunda olmasına rağmen orijinaliyle aynı özelliklere sahip olacak şekilde yeniden tasarlandı.

Konsolun özellikleri arasında bir HDMI çıkışı ve geniş ekran desteği var. Şirket, sistemin kartuş sıkışmasını azaltmak için genişletilmiş bir kartuş soketine sahip olduğunu söylüyor. Atari logosu ışığı ise cihaz açıldığında yanıyor.

Atari geri mi dönüyor? 100'den fazla oyunu satın aldı!

Sistem, klasik CX40 oyun kolunun modern bir versiyonu olan CX40+'ı içeriyor. İki oyuncuyu desteklemesine rağmen, sadece bir oyun kontrolcüsü ile geliyor. Şirket, CX-30 isimli bir kontrolcünün de yolda olduğunu söyledi.

Sistemin ücretsiz oyunları, Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball ve Yars' Revenge dahil olmak üzere "1'de 10 Oyun" kartuşunda bulunmakta. Konsola uyumlu kartuşların tam listesi ise yayınlandı.

Atari 2600+, 17 Kasım'da dünya çapında 130 dolara piyasaya sürülecek. İsteğe bağlı ikinci bir oyun kolu için 25 dolar daha ödemeniz gerekecek. Bugünden itibaren, ön sipariş imkanı platformun sitesinde mevcut.

2600+ çıkmadan önce de meşhurdu

Konsol aslen Atari, tarafından geliştirildi. 27 Haziran 1972'de Nolan Bushnell ve Ted Dabney tarafından kuruldu. Başlangıçta atari oyunları, video oyun konsolları ve bilgisayarlarda öncüydü. Şirketin Pong ve Atari 2600 gibi ürünleri, 1970'lerden 1980'lerin ortalarına kadar eğlence endüstrisini oldukça geliştirdi.

Oyunları arasında en meşhur olanlar ise Pac-Man ve Pong oldu. Şirket, Pac-Man'i konsoluna uyarlamada büyük başarı elde etti. Oyuncu, labirentteki noktaları yiyerek hayaletten kaçarken Pac-Man'i yönetiyordu. Pong ise platformun ilk büyük hitiydi.