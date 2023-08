Atari 2600 Plus: Efsane Oyun Konsolu Yeniden Raflarda

Oyun dünyasının efsane şirketi Atari, son yıllarda eski konsollarını yenileyerek satışa çıkarmasıyla biliniyor. Son olarak yenilenen cihaz ise 1977 yılında çıkış yapan Atari 2600 oldu. 46 yaşındaki oyun konsolu, Atari 2600 Plus olarak yeniden raflardaki yerini alacak. Atari 2600 Plus, efsane oyunları ve kontrolcüsüyle satışa çıkıyor. Atari, ilk olarak 1977 yılında piyasaya sürülen Atari 2600 konsolunun günümüze uyarlanmış hali olan Atari 2600 Plus modelini görücüye çıkardı. Yeni Atari 2600+ dünya çapında 17 Kasım'da piyasaya sürülecek ve 130 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Atari 2600, 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında evde oyun oynama alışkanlığının başlamasına tanıklık eden bir konsol. Yeniden geliştirilen versiyonu ise orijinal tasarımı koruyacak ve Atari 2600'ün özelliklerine sadık kalacak. Yeni konsol, Atari 2600 ve Atari 7800 oyunlarını oynatabilecek. Bunun için de orijinal konsolda olduğu gibi bir disket yuvası bulunacak. Bu diskette Adventure, Combat, Missile Command ve Haunted House gibi efsane oyunlar yer alacak. Teknik özellikler açısından Atari 2600 Plus'tan çok fazla şey beklememek gerekiyor. Rockchip 3128 işlemciden gücünü alacak konsol, 256MB RAM'e yer verecek. Ancak en önemlisi televizyon veya monitör ile sorunsuz uyum için HDMI'a sahip olacak. Ayrıca gelişmiş görseller için geniş ekran desteği de sunacak. Atari 2600+'ın ikonik dört yönlü kontrolcüyü ve klasik portları koruduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak Atari, Pong ve Breakout gibi oyunlar için ekstra kontrolcüler de sunacak. Yeni konsolun 130 dolardan satılacağını belirtelim.