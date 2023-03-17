Cihazlarına yeterli interneti hem de altyapılarındaki hızı maksimum seviyede kullanmak için ASUS ZenWiFi XD5 inceleme videosu sizlerle.

Yeni normalde evdeki internet kullanan cihaz sayısı ve internet hızı hiç olmadığı kadar önem kazandı. Durum böyle olunca kullanıcılar hem cihazlarına yeterli interneti hem de altyapılarındaki hızı maksimum seviyede kullanmak için doğru router'ı seçmeye yöneldi. Bu sorunu çözen ASUS ZenWiFi XD5 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

ASUS ZenWiFi XD5 inceleme!

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ZenWiFi XD5 sistemi, üç adet ASUS AX3000 WiFi 6 router'dan oluşuyor. Bu sistem, evin içinde veya dışında süper hızlı, sağlam ve güvenli WiFi bağlantıları sunan benzersiz teknolojilere sahip.

ZenWiFi XD5, WiFi gücünüzü toplamda 3000 Mbps'e varan bant genişliği ile birlikte WiFi 5 router'lardan 3 kata kadar daha hız sunuyor.

ASUS ZenWiFi XD5, yüksek hızlı 160 MHz bant genişliğini destekliyor. Tüm WiFi 6 cihazlar için daha yüksek performans sağlayarak, bant yoğunluğunu azaltırken ağ kapasitesini önemli ölçüde artırır.

Ebeveyn kontrolü tarafında ise AiProtection Classic, ömür boyut ücretsiz olarak sunuluyor. Bu özellik size huzur sağlarken, ağınızda olan biteni mobil uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

ASUS ZenWiFi XD5 teknik özellikleri

Kablosuz: Wi-Fi 6 (ax), çift bantlı anten x2

İşlemci: 1.7 GHz 4 çekirdekli işlemci

İşletim sistemi: ASUSWRT

Bellek: 128 MB Flash, 512 MB RAM

Boost: MIMO teknolojisi

Çalışma frekansı: 2.4 GHz ve 5 GHz

Portlar: 1x WAN/LAN Gigabit, 1x LAN Gigabit

Özellikler: AirMesh, RouterApp, Alexa desteği, AiProtection Classic, Ebeveyn kontrolü

Şifreleme: WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Personal