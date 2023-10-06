ASUS ZenBook S13 OLED İncelemesi

Dünyanın en ince bilgisayarı olan ASUS ZenBook S13 OLED inceleme videosu ile sizlerleyiz. Zenbook S 13 OLED özellikleri neler? İnceliği performansı etkiliyor mu?

Dünyanın en ince bilgisayarı olan ASUS ZenBook S13 OLED inceleme videosu ile sizlerleyiz. Zenbook S 13 OLED özellikleri neler? İnceliği performansı etkiliyor mu?

Asus ZenBook S13 OLED inceleme!

Asus ZenBook S13 OLED: https://bit.ly/48KVo8H

Zenbook S 13 OLED, ince ve şık bir tasarımı ile dikkat çekiyor. CNC ile işlenmiş kapak, içinde yerleştirilen FHD IR kamera ve ultra ince OLED panel sayesinde bu dizüstü bilgisayarın ince profili sizi etkileyecek. Ayrıca, daha az katmanlı devre kartları, daha yüksek kablo yoğunluğu ve daha fazla transistör, daha iyi bir performans sunuyor.

Malzeme seçiminde de özen gösterilmiş. Zenbook S 13 OLED, magnezyum-alüminyum alaşımı kullanarak dayanıklı bir klavye yapısına sahip. Dokunmatik yüzey ise ince cam kaplama ile ultra akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. ASUS'un çevre dostu işlemi, alüminyum kapakları plazma seramik alüminyuma dönüştürerek dayanıklılığı artırıyor.

Performans açısından da etkileyici. 13. Nesil Intel Core i7 işlemci ile güçlendirilmiş olan Zenbook S 13 OLED, 2.8K OLED HDR NanoEdge ekranı ile görsel açıdan da tatmin edici. Ayrıca, Harman Kardon sertifikalı Dolby Atmos stereo ses sistemi ile ses deneyimi mükemmel. Uzun ömürlü bataryası ve dayanıklı yapısı, bu dizüstü bilgisayarın günlük kullanımda ve gelecekte sizi memnun edeceğini gösteriyor.