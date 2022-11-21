ASUS Zenbook 17 Fold OLED, dünyanın saygın haber mecrası TIME tarafından, "2022'nin En İyi Buluşları"ndan biri seçildi.

ASUS'un dünyanın ilk 17,3 inçlik katlanabilir OLED dizüstü bilgisayarı olarak tasarladığı Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), dünyanın saygın haber mecrası TIME tarafından, "2022'nin En İyi Buluşları"ndan biri seçildi.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED TIME'ın 2022'nin en iyi buluşları listesinde!

TIME Dergisi, aksesuarlar, yapay zeka, tüketici elektroniği, uygulamalar ve yazılım gibi birçok alanı kapsayan "2022'nin En İyi 200 Buluşunu" seçti. ASUS, iF Design Award 2022 ve Red Dot 2022 Design Awards dahil olmak üzere bir dizi prestijli ödül kazanan Zenbook 17 Fold OLED ile listede yer aldı.

12,5 inçlik katlanabilir monitöre sahip bilgisayar, 180 derece tamamen açılarak 17,3 inçlik çok yönlü kullanım sunan bir bilgisayara dönüşebiliyor. Dünyanın ilk 17,3 inçlik katlanabilir OLED dizüstü bilgisayarı olmasıyla ezber bozan cihaz, dizüstü (Bluetooth klavyeli), dizüstü (sanal klavyeli), tablet ve okuyucu gibi farklı seçeneklerde çok yönlü kullanım modları sunmasıyla da yeni bir çağın öncüsü oldu.

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Tek cihaz, sonsuz olanak mottosuyla tasarlanan cihaz, özellikle sürekli hareket halindekilere kesintisiz üretkenlik sağlıyor. Kullanıcılarına tek cihazda iki OLED ekran sunan katlanabilir dizüstü bilgisayar, Intel Evo sertifikalı olmasıyla da dikkat çekiyor