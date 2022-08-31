Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2022 dolu dizgin başladı. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, en yeni cihaz ve teknolojileri yerinde inceleyip sizlere aktarmaya devam ediyor. Fuarda tanıtılan ASUS Zenbook 17 Fold OLED ön incelemesi ile sizlerleyiz.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED ön inceleme!

Dünyanın lider bilgisayar üreticilerinden ASUS, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği IFA'da ASUS mühendislerinin türünün tek örneği olarak geliştirdiği yeni modelini tanıttı. Oldukça ses getiren Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), dünyanın ilk 17,3 inç katlanabilir OLED dizüstü bilgisayarı olarak göze çarpıyor. Geleneksel bilgisayarlara meydan okuyan 17 Fold, ekranı daha kolay bölmeye ve içeriği düzenlemeye yardımcı olmak için ASUS'un "ScreenXpert 2" yazılımını içeriyor.

Katlanır ekranıyla tüm kuralları yıkan cihaz, eşsiz bir izleme deneyimi veya çoklu görevler için geniş bir 17,3 inç ekran sunarken, seyahat halindeyken düzgün bir şekilde katlanarak ultra kompakt 12,5 inç dizüstü bilgisayar haline geliyor. Tek cihaz, sonsuz olanak mottosuyla tasarlanan cihaz, özellikle sürekli hareket halindekilere kesintisiz üretkenlik sağlayarak ideal dengeyi yaratıyor.

Zenbook 17 Fold, 60 Hz ekran yenileme hızı ve 0,2 ms tepkime süresine sahip 17,3 inç ve 2.5K katlanabilir OLED dokunmatik ekranıyla ses ve görüntüde de iddialı. En gerçekçi HDR görseller için Dolby Vision ve PANTONE onaylı ekranı, canlı renkler için sinema sınıfı %100 DCI-P3 renk gamına sahip. Ayrıca, TÜV Rheinland sertifikası sayesinde daha düşük mavi ışık emisyonları yayarak gözleri de yormuyor.

Güçlü Harman Kardon sertifikalı dört hoparlörlü Dolby Atmos ses sisteminin etkileyici surround ses özellikleriyle filmler, videolar ve müziklerin tümü hiç olmadığı kadar gerçekçi ve heyecan verici. Cihazın hoparlörleri, sesi en üst düzeye çıkaran standart bir amplifikatörden 3,5 kata kadar daha yüksek ve kristal netliğinde ses sağlayan akıllı bir amplifikatör tarafından çalıştırılıyor.

Asus Zenbook 17 Fold OLED Teknik Özellikleri

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7-1250U

Grafik kartı: Intel Iris Xe

Pil: 75 Wh

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 1 TB PCIe SSD

Bağlantı noktaları: 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps'ye kadar)

1 x ses birleşik jakı

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Bağlantı: Intel WiFi 6E ve Bluetooth 5.2