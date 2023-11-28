Asus ZenBook 14 İncelemesi

Asus'un AMD Ryzen 7000 serisi işlemcili ve Radeon grafik birimini kullanan yeni ZenBook modeli ZenBook 14 inceleme konuğumuz. İncelememizde tasarım, özellikler, performans ve batarya özellikleri detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Asus'un AMD Ryzen 7000 serisi işlemcili ve Radeon grafik birimini kullanan yeni ZenBook modeli ZenBook 14 inceleme konuğumuz. ASUS ZenBook 14 inceleme sizlerle.

Asus ZenBook 14 inceleme

İncelememizi yazılı olarak da okuyabilirsiniz fakat video incelememizi izlemek isteyenler için sözü çok uzatmadan sizi video ile baş başa bırakıyoruz. İncelemeyi yazılı olarak okumak isterseniz, videonun altından yazımıza devam edebilirsiniz. İyi seyirler…

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Asus ZenBook 14 özellikleri

İncelememize tasarım ile başlıyoruz. 14 inçlik ekrana sahip olan Asus ZenBook 14, 16.9 mm inceliğe ve 1.39 kg ağırlığa sahip.

Alttan aydınlatmalı klavyeye sahip olan Asus ZenBook 14, açma kapama tuşu içerisine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu da mevcut. Ekranın üstünde yer alan kamera ile beraber Windows Hello desteğiyle beraber yüz tanıma teknolojisi de kullanıcılara sunuluyor.

Asus'un ZenBook modellerinden alıştığımız ErgoSense klavyenin altına, touchpad'e baktığımızda ise Asus NumberPad 2.0'ı görüyoruz. Touchpad'in sağ üst köşesinde yer alan numpad butonu ile touchpad içerisindeki numaraları açabiliyorsunuz. Böylece rakam tuşları için klavye kullanmanıza gerek kalmıyor.

180 derece açılabilen ErgoLift menteşeye sahip olan Asus ZenBook 14 kasası alüminyum malzemeden üretilmiş. Ayrıca askeri sınıf dizüstü testlerinden de geçmiş bir model. Giriş çıkış portlarına baktığımızda sol tarafta A tipi USB 3.2 portu bulunuyor. Sağ tarafa baktığımızda ise HDMI, 3.5mm ses jakı, 2 adet de USB Type C formunda mini DisplayPort konumlandırılmış. HDMI ile beraber toplamda 3 monitör bu notebook modeline takabiliyorsunuz.

Ayrıca microSD kart takabileceğimiz minik bir kart okuyucu da sistemde bulunuyor. Kart okuyucu bulunması, içerik üreticiler için oldukça güzel bir gelişme.

Asus ZenBook 14, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde 14 inçlik IPS ekran ile beraber geliyor. Ürünün ekranlı versiyonları da bulunuyor. Ekranın yenileme hızı ise 60 Hz. TÜV Rheinland sertifikalı ekran, daha az mavi ışık vererek gözleri de yormuyor.

AMD Ryzen 7 7730U işlemcisinden gücünü alan Asus ZenBook 14, grafik birimi tarafında da Barcelo çekirdeğini kullanan yenilenmiş Radeon GPU'su kullanılıyor. Hem video ve görüntü işleme, hem de oyun gibi pek çok işlemde başarılı bir performans sunan işlemci ve Radeon grafik biriminin gelin detaylarına bakalım.

8 fiziksel çekirdek 16 izlekli yapıda olan AMD Ryzen 7 7730U, standart olarak 2 GHz hızında çalışıyor. İşlemcinin Boost hızı ise 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. 7 nm üretim teknolojisiyle üretilen işlemcide 4 MB L2, 16 MB L3 ön bellek kullanılıyor.

Bu işlemcinin en çok dikkat çeken kısmı ise sadece 15w TDP değerine sahip olması.

Kullanılan Barcelo çekirdekli Radeon grafik birimi de işlemci içerisinde gömülü yapıda. 8 grafik çekirdeği bulunan Radeon grafik birimindeki doku sayısı ise 512. Grafik birimi, sistemden 512 MB'lık LPDDR4 RAM'i de kendi işleri için kullanıyor.

APU olarak da adlandırılan bu işlemcilerdeki grafik biriminin performansı çok önemli. Harici ekran kartı olmayan bilgisayarlarda, APU sistemleri, oyun oynatabilecek ve video işleme, görüntü işleme gibi işleri daha performanslı yapma imkanı bizlere sunuyor.

Counter Strike 2 gibi oyunu FHD çözünürlükte orta – yüksek karışık ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Aynı şekilde video işleme ya da görsel işleme programlarında Premier Pro, Cap Cut ya da Photoshop gibi programları da kullanırken avantajlı oluyorsunuz. 16 GB RAM, 512 GB SSD özelliklerine sahip olan bilgisayarda, WiFi 6E desteği de bulunuyor.

Asus ZenBook 14 batarya ve ses özellikleri

Harman Kardon destekli ses sistemine sahip olan ZenBook 14, içerisindeki amfi sayesinde sesi bozmadan yüzde 350 oranında yükseltebiliyor. Özellikle kulaklık ya da ses sistemine bağladığınızda ses çıkış gücünü daha da hissedebiliyorsunuz.

My Asus üzerinden hem ses hem de görüntünüzü yapay zeka üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Böylece toplantılarda da daha profesyonel bir deneyim elde edebiliyorsunuz.

Yine My Asus üzerinden fan ve performans ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Sessiz ve güç tasarruf modunda hem sessizlik hem de yüksek pil tasarrufu elde edebiliyorsunuz.

75 watt saat gücünde bataryaya sahip olan Asus ZenBook 14, 65w'lık USB Type-C adaptörle şarj oluyor. Ayrıca power delivery destekli başka adaptörlerle de Type C üzerinden şarj edebiliyorsunuz.