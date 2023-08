ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition ile teknoloji modayla buluştu. Online olarak gerçekleştirilen ürün lansmanında, kamuflaj tasarımına sahip dizüstü bilgisayar, hem sokak giyimi meraklılarının hem de teknoloji meraklılarının beğenisi topladı.

Canlı renkler, keskin ayrıntılar ve yumuşak hareketlerle farklı bir deneyim

Dünyanın lider bilgisayar üreticilerinden ASUS, ünlü sokak giyimi moda markası BAPE iş birliğinde tasarladığı Özel Vivobook S 15 OLED BAPE Edition dizüstü bilgisayarının lansmanını gerçekleştirdi. BAPE'in 30. yıldönümünde sınırlı sayıda üretilen ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition dizüstü bilgisayar, BAPE® tasarımlı özel bir kamuflaj desenine sahip.

Yeşil kamuflaj ve mavi kamuflaj olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan dizüstü bilgisayar ile birlikte, aynı zamanda bir mouse, taşıma çantası ve Baby Milo figürleri gibi aksesuarlar da kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Uygun fiyatlısı da geldi: Ryzen Z1 işlemcili Asus ROG Ally satışa çıkıyor!

Online olarak gerçekleştirilen lansmanda, benzersiz BAPE kamuflaj tasarımına sahip ultra şık dizüstü bilgisayar, hem sokak giyimi meraklılarının hem de teknoloji meraklılarının beğenisi topladı. Kolayca çalışma ve oyun oynama imkanı sunan Vivobook S 15 OLED BAPE Edition, göz alıcı bir görünüme sahip olmanın yanı sıra, rakipsiz hız ve verimlilik sağlayan 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemciye sahip Intel Evo™ sertifikalı bir ürün olarak dikkat çekiyor.

16 GB LPDDR5 bellek ve çarpıcı 2,8K 120 Hz OLED ekran ile bu dizüstü bilgisayar, görsel olarak sürükleyici ve duyarlı bir deneyim sağlıyor. Canlı renkler, keskin ayrıntılar ve yumuşak hareketlerle kullanıcılara çarpıcı görseller sunuyor. 5,4 GHz'e varan saat hızlarıyla, video düzenleme ve ağır çoklu görevler gibi zorlu görevleri zahmetsizce çözen cihaz işlemcinin gücü ve verimliliği, onu hızlı ve güvenilir performans isteyen herkes için ideal hale getiriyor.

Uzun ömürlü 75 Wh pili, kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar görevlerini kolaylıkla yerine getirmelerini sağlarken olağanüstü bir stil duygusu yayıyor.

İki farklı renk seçeneği bulunuyor

Sınırlı sayıda üretilen Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition, Cool Silver mavi paket ve Midnight Black yeşil paket olmak üzere iki renk grubunda kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Her iki dizüstü bilgisayar da karmaşık BAPE® x ASUS logosuna sahip metalik bir kapağa sahip. Ayrıca, dizüstü bilgisayara ayrı ve birinci sınıf bir dokunuş sağlayan yansıtıcı bir logo etiketi de yer alıyor.

Dokunmatik yüzeyde, cihazın alt kısmında ve avuç içi dayanağı alanında özel BAPE tasarım öğeleri dikkat çekiyor. Tasarımın sınırlarını zorlayan olağanüstü bir işbirliği olduğunu söyleyen ASUS Tüketici PC'si Global Pazarlama Direktörü Galip Fu "Vivobook serimize sokak giyiminden ilham alan dizüstü bilgisayar ekledik. BAPE'nin benzersiz ve canlı stilini ASUS Vivobook'un güçlü ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla buluşturduk" dedi.

Tasarıma özel aksesuarlar

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition işbirliği için özel olarak tasarlanan aksesuarlar da dikkat çekiyor. Özel taşıma çantası dizüstü bilgisayarı sadece kazalardan korumakla kalmayan, aynı zamanda cihaza bireysellik de katıyor. 180° açıklığı ve birden fazla cebi ile mouse, güç adaptörü ve daha fazlası gibi aksesuarlar için uygun saklama alanı sağlayarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları her şeyi gittikleri her yere kolayca götürmelerini sağlıyor. Ayrıca her pakette bir siyah kapak ve seçilen renk grubuna bağlı olarak mavi veya yeşil bir kapaklı bir mouse ve BAPE® Edition paketine özel bir BABY MILO ® figürü bulunuyor.