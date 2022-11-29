Asus'un Ryzen 7000 ve RTX 40 kullanan oyuncu bilgisayarları göründü!

Asus'un oyunculara yönelik ürünler üreten markası olan ROG, kullanıcılar tarafından beğenilen başarılı modellere imza atmaya devam ediyor. Zephyrus oyuncu dizüstü bilgisayarları da bu ürünlere dahil. Şimdi ise ROG serisine iki yeni ürün ekleniyor. İşte karşınızda yeni nesil Zephyrus G14 ve M16 modelleri!

Asus'un yeni oyuncu bilgisayarları G14 ve M16!

Geçtiğimiz haftalarda sertifika belgesi görüntülenen M16 modeline ek olarak, şimdi de Harukaze5719 isimli bir Twitter kullanıcısı G14'ün sızıntı görsellerini paylaştı. Şuan için özellikleri net olmayan M16'nın aksine, G14'ün bazı detayları hakkında net bir bilgiye sahibiz.

Zephyrus M16, selefi olan M15'in yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Pantone renk skalası kalibrasyonuna sahip olan cihazın ekranı 16: 10 oranında. Ayrıca 165Hz tazeleme hızına sahip ekranın çözünürlüğü ise 2560×1600 piksel.

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Zephyrus G14 ve M16, RTX 40 serisi ekran kartlarını kullanacak!

ROG Zephyrus G14'ün paylaşılan görüntüsünde cihazın üzerinde bulunan etiket, bazı özellikleri gözler önüne seriyor. Etiketin üzerinde yer alan bilgilere göre cihazın kod adı GA402N olacak ve AMD'nin yeni nesil Ryzen 7000 platformundan güç alacak.

Asus'un yeni oyuncu bilgisayarı, genel hatlarıyla alışılmış Zephyrus tasarımını sürdürüyor. İnce çerçevelere sahip olan G14, gücünü AMD'nin yeni nesil Ryzen 7 7745 işlemcisinden alacak. Ayrıca M16 modelinde ise Intel'in Raptor Lake mimarisi işlemcilerinin kullanılması bekleniyor. Buna ek olarak her iki model de Nvidia'nın yeni nesil grafik kartları olan RTX 40 serisinden güç alacak.

Bir önceki nesil M16'da cihazın ısısı ekranın altıdaki havalandırma borularından dışarıya aktarılıyordu. Bilgisayarı satın alanlar ise bu konudan bir hayli şikayetçiydi. Görünüşe göre kullanıcılarının rahatsız olduğu bu havalandırma tasarımı bu modelde de kullanılıyor. Tasarım ile ilgili son olarak klavyenin üzerinde numpad tuşlarının olmayışı dikkat çekiyor.

Şuan için Asus'un yeni oyuncu bilgisayarları hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz. Ancak G14 ve M16'nın resmi tanıtım tarihine kadar cihazların diğer özelliklerinin de sızdırılacağı tahmin ediliyor. Yeni ROG Zephyrus modellerinin CES 2023 fuarında tanıtılması bekleniyor. Şuan için bilgisayarların fiyatlandırmaları ile ilgili de herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Peki siz yeni ROG Zephyrus modellerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!