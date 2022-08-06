Asus'un katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihi belli oldu!

Katlanabilir ekranlar gün geçtikçe gelişirken markalar da ürünlerine bu teknolojiyi birer birer entegre etmeye devam ediyor. Bu markalardan bir tanesi de Asus oldu. Şirket CES 2022'de tanıttığı Zenbook 17 Fold OLED modelinin tanıtım tarihini sonunda açıkladı.

Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar ile yakında tanışacağız

Asus'tan yapılan açıklamaya göre yeni katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar 31 Ağustos tarihinde Türkiye saati ile 15.00'da tanıtılacak. Yeni dizüstü bilgisayar, Lenovo'nun 2020 yılında tanıttığı ThinkPad X1 Fold'dan sonraki ikinci katlanabilir ekranlı laptop olarak öne çıkıyor.

Asus'un yeni OLED ekranlı oyun bilgisayarları!

Zenbook 17 Fold OLED, düz durumdayken 17 inçlik bir ekrana sahip. Katlandığında ise bu değer 12.5 inçe düşerken, ekranın kalan kısmı ise klavye ya da farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Kalite ve dayanıklılık konusunda öne çıkan OLED ekranlar muhtemelen bu kategorideki tüm ürünlerde standart olarak sunulacak. Bu ekranları katlanabilir telefonlarda da görüyoruz.

Ekrandan uzaklaşıp laptopun teknik özelliklerine bakacak olursak; Zenbook 17 Fold OLED'in Intel Core i7-1250U işlemci, 16 GB RAM, Thunderbolt 4 bağlantı noktaları ve WiFi 6E ile birlikte geleceğini görüyoruz. Katlanabilir ekranlı bilgisayarda ayrıca harici bir klavye ile daha geniş ekran ile deneyim yaşamak da mümkün.

Yeni dizüstü bilgisayar modelinin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak yeni modelin ucuz olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. 13.3 inçlik ekranlı Lenovo ThinkPad X1 Fold'un 50 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Asus yeni katlabilir ekranlı laptop modelini tanıtmaya hazırlanırken diğer markalar da bu konuda adımlar atmaya başladı. Samsung da CES 2022'de Flex Note adı verilen ürününü tanıtımıştı. Yine 17 inçlik bir ekrana sahip olan laptop hakkında sonrasında ise herhangi bir gelişme yaşanmış değil.

Katlanabilir dizüstü bilgisayar üretmek isteyen bir diğer marka ise Apple. Gelen bilgilere göre şirket 20 inçlik ve 4K çözünürlüğe sahip katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Ancak bu bilgisayar ile ancak 2026 yılından sonra tanışabileceğiz ifade ediliyor.

Katlanabilir ekranlı cihazlar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer edinecek gibi görünüyor. Peki siz Asus ve katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.