Asus'un dikkat çeken 4 yeni teknolojisi!

Güçlü Ar-Ge yatırımları ve ekibiyle geliştirdiği teknolojileri sektöre kazandırmaya devam eden Asus, 2023'e dört teknoloji ile giriş yaptı.

Güçlü Ar-Ge yatırımları ve ekibiyle geliştirdiği teknolojileri sektöre kazandırmaya devam eden Asus, 2023 yılına dört yeni teknoloji ile giriş yaptı. CES 2023 etkinliğinde bu teknolojilerden bazılarını deneyimleme fırsatı bulmuştuk.

Dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED ekranı, performans artışı sağlayan termal teknolojisi, dayanıklılığı en yüksek seviyeye çıkarmak için her dizüstü bilgisayarın tabi tutulacağı ABD Askeri 810H testi, bilgisayar yüzeyinde bakteri ve virüs yayılmasını engelleyen antimikrobiyel koruma, Asus'un inovasyonu ön planda tuttuğu teknolojilerden sadece bazıları.

Gözlüksüz 3D OLED teknolojisi: ASUS Spatial Vision

Dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED teknolojisini sunarak sınırları yeniden tanımlayan ASUS Spatial Vision, lentriküler lens ve gelişmiş göz takibi özellikli kamera sistemiyle gözlerin her bir pozisyonunu tespit ederek kullanıcıya 3D deneyimini yaşatıyor.

2D ve 3D arası geçişleri zahmetsizce yapma imkanı sağlayan ürün, 3D videolar izlemek ve oyunlar oynamaktan 3D ürün ve içerik geliştirmeye hem sınırsız hem de yaratıcı potansiyeliyle ekran deneyimini çok farklı bir boyuta taşıyor.

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Tüm dizüstü bilgisayarlarda dünyanın en zorlu ABD Askeri sınıfı dayanıklılık testi

ASUS, bu seneden itibaren tüm dizüstü bilgisayarlarını MIL-STD 810H ABD askeri sınıfı standartlarına göre hazırlanan en kapsamlı ve zorlu aşamalardan oluşan 26 teste tabi tutma kararı aldı.

Dayanıklılık ve güvenilirlik seviyesini maksimuma çıkarmayı garantilemek için cihazlar, aşırı ısı ve nemden şok testlerine kadar çok zorlu çevre koşullarının simülasyonunda test edilecek.

Yeni ASUS Antimicrobial Guard Plus'la yüzde 99 virüs önleyici etki

ASUS Antimicrobial Guard Plus, dizüstü bilgisayarda en sık dokunulan yüzeylerde 24 saat içerisinde neredeyse tüm bakteri ve virüsler üzerinde engelleyici etkiye sahip.

Bilgisayar yüzeyini pozitif gümüş iyonları içeren kaplama sayesinde hijyenik tutan işlem, en az 3 yıllık kalıcı koruma imkanı garantisini veriyor.

Sürdürülebilir teknoloji, sürdürülebilir gelecek

ASUS; iklim eylemi, sorumlu üretim, döngüsel ekonomi, değer oluşturma ana başlıkları rehberliğinde sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine alıyor.

Tüm faaliyetlerini bu ana başlıklara göre yürüten ASUS'un sürdürülebilir gelecek için hedefleri arasında; sera gazı yayılımını yarıya kadar azaltırken cihazlarının enerji verimliliğini aynı oranda yükseltmek, ürün imalatında ve paketlemede sürdürülebilir malzeme kullanımını artırmak, toplumu çevre dostu adımlar atmaya teşvik etmek için yapılan planlar var.