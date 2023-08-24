Asus'un 49 inç büyüklüğündeki yeni kavisli oyuncu monitörü Asus ROG Swift PG49WDCD OLED'in fiyatı açıklandı. İşte büyük ekran seven oyuncuların göz bebeği Asus ROG Swift PG49WDCD OLED'in fiyatı ve özellikleri.

Devasa ekranlı ROG Swift PG49WDCD özellikleri

Asus tarafından Mayıs ayında tanıtılan Asus ROG Swift PG49WDCD OLED bugün fiyatıyla karşımıza çıktı. Tanıtım günü fiyatı açıklamayan Asus, şimdi dev ekranlı oyuncu monitörünün fiyatını açıkladı. Ancak ilk olarak cihazın özelliklerine bakmakta fayda var.

Model numarasından da anlaşılacağı gibi ROG Swift PG49WDCD OLED, 49 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekranda 5120 x 1440 çözünürlüğünde görüntüler sunan monitör, 144Hz yenileme hızını ve 0,03 ms tepkime süresini oyunculara vaat ediyor.

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

32: 9 en boy oranıyla gelen ROG Swift PG49WDCD, 1800R kavise sahip. Akıcı bir oyun deneyimi için AMD FreeSync Premium Pro desteğini de bünyesinde barındıran monitör, %99 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Üzerinde DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı noktalarına sahip olan oyuncu monitörü, aynı zamanda 90W güç iletimine sahip USB Type-C bağlantı noktasını da üzerinde taşıyor.

Asus merak edilen fiyatı açıkladı!

Tüm bu özellikleri ile birlikte geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan oyuncu monitörü Asus ROG Swift PG49WDCD OLED'in fiyatı ise merak konusu olarak kalmıştı. Asus bugün yaptığı açıklamayla yeni 49 inç'lik oyuncu monitörünün fiyatının 1499 Dolar olduğunu dile getirdi. Güncel kura göre ülkemize yaklaşık 41 bin TL civarında bir fiyatla girecek olan ROG Swift OLED, vergilerle yaklaşık 50 bin TL gibi bir fiyata ulaşacaktır.

Asus'un belirlediği bu fiyat biraz fazla gibi gözükse de, 49 inç büyüklüğündeki diğer oyuncu monitörlerinin de bu fiyatlardan satıldığını görüyoruz. Bakalım Asus'un bu devasa monitörü ülkemizde ne kadara satılacak?