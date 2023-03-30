Asus ROG Phone 7D'nin AnTuTu puanı belli oldu!

13 Nisan'da globalde tanıtılması beklenen Asus ROG Phone 7 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şu ana dek ortaya çıkan söylentiler, serinin selefinin aksine üç değil de iki modeli bünyesinde barındıracağı yönünde. Bu modellerden Asus ROG Phone 7D kısa süre önce AnTuTu'da ortaya çıktı ve nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı.

Asus ROG Phone 7D AnTuTu'da! İşte puanı

Asus ROG Phone 7D; AI2205_D model numarasıyla AnTuTu'da göründü. Cihaz, yapılan testlerden toplam 1 milyon 346 bin 106 puan almayı başardı. CPU'da 293 bin 872, GPU'da 578 bin 199 ve kullanıcı arayüzü ve deneyim testlerinden ise 204 bin 850 puan alan akıllı telefonun işlemcisi de belli oldu.

Asus ROG Phone 7D; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti, 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Akıllı telefonda 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama mevcut olacak. Bunun dışında 6.78 inç FHD+ çözünürlüklü 165 Hz tazeleme hızı sunan E4 AMOLED panelle gelecek. Kamera tarafında ise 32 Megapiksel selfie ve 50 Megapiksel üçlü sensöre sahip olacak. Son olarak 65W hızlarında şarj olan 6,000 mAh'lik pilden beslenecek.

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