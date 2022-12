Asus ROG, hiç görülmemiş teknolojileri CES 2023'te tanıtacak!

Asus ROG (Republic of Gamers), 3 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek CES 2023 fuarında For Those Who Dare: Maxed Out isimli sanal lansmanıyla yeni nesil dizüstü oyuncu bilgisayarlarını ve aksesuarlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Oyuncuların gözü Asus ROG CES 2023 etkinliğinde

Asus ROG, dünyanın en önemli ve etkili tüketici elektronik fuarlarından CES 2023 içerisinde yer alacak. Burada düzenleyeceği Seeing An Incredible Future sanal lansmanında yeni teknolojilerini görücüye çıkaracak.

Çevrim içi etkinlikte oyun bilgisayarlarından masaüstü bilgisayarlara kadar birçok kategoride atılan yenilikçi adımlara ve ürünlerin hem daha dayanıklı olmasını hem de daha iyi performans göstermesini sağlayan yeni tasarımlara değinilecek.

Asus'tan devasa oyun bilgisayarı geliyor!

Dijital ortamda düzenlenecek etkinlikte Asus'un dizüstü bilgisayarlarda daha önce hiç görülmemiş teknolojik gelişmeleri göstermeyi planladığı belirtiliyor. Ayrıca daha sürdürülebilir bir geleceğe erişebilmek için yaptığı çalışmalar da CES 2023 Fuarı'nın merkezinde olacak.

CES 2023'ün temasını yansıtan görselleriyle hazırlanan artırılmış gerçeklik tecrübesine Asus internet sitesinden kolayca ulaşıp en yeni buluşunun ipuçlarını görmek de mümkün. Zira kalıpları yıkacak teknolojik gelişmeler, oyun bilgisayarlarının ısınma problemini ortadan kaldıran soğutma sistemi ve daha sessiz, daha hızlı, daha iyi performans sunan çeşitli ROG yeniliklerini görebilirsiniz.

Tabii biz de sizin gibi Asus'un hangi cihazları, teknolojileri ve aksesuarları tanıtacağını merakla bekliyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!