Asus ProArt PA279CV monitör inceleme videosu ile sizlerleyiz. Prodüksiyon ekibimiz bu monitör ile hangi deneyimleri kazandı?

ShiftDelete.Net ofisinde kurgu bölümü, günlük bilgisayar kullanımının en yoğun ve önemli olduğu alanlardan biri. Bugün, Asus ProArt PA279CV monitör inceleme ile sizlerleyiz. Prodüksiyon ekibimiz bu monitör ile hangi deneyimleri kazandı?

Asus ProArt PA279CV monitör inceleme!

ASUS PROART PA279CV satın almak için buraya tıklayın

27 inç boyutundaki ProArt Display PA279CV monitör, fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Üstün renk doğruluğu (?E 2) sunmak için fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA279CV, Calman Verified sertifikasına sahip.

Ürün ayrıca sektör standardı olan %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk alanlarının %100'ünü kapsıyor. Entegre USB-C bağlantı noktası veri aktarımlarını, DisplayPort'u destekler ve ayrıca tek bir kablo üzerinden 65W güç dağıtımı sağlayarak masa alanınızı düzenli tutmak için uygun bir çözüm sunar. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar PA279CV'de istedikleri görüntüyü hızlı, kolay ve hassas bir şekilde alabiliyor.

PA279CV, benzer boyuttaki Full HD ekranlardan dört kat daha fazla piksel yoğunluğu ve %300'e kadar daha fazla ekran alanı sağlamak için 4K UHD (3840 x 2160) panele sahiptir. Bu, keskin, ayrıntılı görsellerin keyfini çıkaracağınız anlamına gelir. Bunun da ötesinde, çoklu görev için daha fazla ekran alanı sağlayarak daha fazla işi daha hızlı yapabilmenize olanak tanıyor.